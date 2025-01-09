烈火導致華人區大面積停電 生活大亂 社區圖書館擠滿民眾

社區中心疏散的民眾席地而坐。（記者邵敏／攝影）

對洛杉磯縣聖蓋博谷的華人 居民來說，大風暴期間的經歷驚心動魄，因為大面積停電，造成路上交通燈失靈。華人在黑夜中開車，到處都是被風刮下來的樹枝，導致路面顛簸不平，「我感覺就像過山車」。而大面積停課，讓社區圖書館 擠滿家長與孩童。

到處都是被風刮斷的樹枝。（記者邵敏／攝影）

亞凱迪亞（Arcadia）居民張女士，7日晚的駕車遭遇，是一生難忘體驗。當晚8時左右，她從艾爾蒙地（El Monte）的山谷大道（Vally Blvd），沿Baldwin Ave、Duarte Rd一路開車到亞市圖書館附近，僅四、五英里的路程，卻讓她筋疲力盡。

亞市社區中心門口，一棵大樹砸壞一部汽車。（記者邵敏／攝影）

張女士描述，一路漆黑，因為風暴影響，沿街路燈、商家、居民房全都停電，路上的交通燈也失靈。再加上地面有很多被大風刮下來的樹枝，稍不留心，就撞上一個大的斷枝，「眼看擋風玻璃上飛沙走石，耳聽車外狂風呼嘯，場面十分驚悚。」不過儘管交通燈失靈，司機基本訓練有素，按照「Stop」標誌的行車規則通過十字路口，誰先到誰先開，「但有些路口交通複雜，再加上夜黑停電看不清，就比較混亂。」

亞凱迪亞圖書館8日人滿為患，一位難求。（記者邵敏／攝影）

南加地區7日、8日的極端惡劣氣候，已造成多處大火蔓延、大面積停電。因為接近山火 ，亞凱迪亞Orange Grove Avenue以北居民被強制疏散，其中包括很多華人家庭，他們有些選擇去親友家就近避難，有些入住酒店，據稱，很多酒店、旅館都已經爆滿。

疏散的民眾在社區中心度過不眠夜。（記者邵敏／攝影）

亞市社區中心(Arcadia Community Center)為疏散民眾提供安全去處。緊急撤離的蔡姓老夫婦，7日晚就在這度過，蔡先生表示，晚10時左右收到警報，當時已入睡，沒有理睬，「到半夜12時，兒子打電話過來，讓我們趕緊撤離，這才簡單收拾來到疏散點。」這對華人老夫妻的家，7日晚離山火大概三、四個街區，「當時火勢主要集中在艾塔迪那市（Altadena）那邊，但風很大，擔心很快就吹過來，亞市政府比較謹慎，要求我們先撤離。」

亞市社區中心門口，一棵大樹砸壞汽車，車頂被壓扁，車窗也幾乎全碎，地面全都是被大風折斷的樹枝。除撤離家園的民眾在這里避難外，還有不少家中斷電、斷網的居民，也在這裡充電、工作。

亞市圖書館8日更是人滿為患，一位難求。因為惡劣天氣導致的大面積停電，亞市學區7日晚宣布所有學校關門，無處可去的家長、孩子，這天都擠在圖書館；再加上不少居家辦公的人，捧著電腦在這裡工作。人們或站、或席地而坐，人群中不時傳來手機的火情警報，讓人時刻繃緊心弦。

截止下午5時30分，天色已黑，大部分人都沒有離去。在圖書館一邊帶孩子、一邊工作的張女士感慨，「從昨晚到現在，家里一直沒電沒網，還要面臨山火威脅，還是在這裡最安全。」