我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

越來越多兒童有腎結石 專家研判與飲食有關

拜登擋下日鐵收購案：有責任維持美國本土鋼鐵業

這波流感特嚴重 華人全家「中鏢」背後原因是...

記者邵敏╱洛杉磯報導
今年流感疫苗接種率明顯下降，造成人們免疫力低下。（記者邵敏╱攝影）
今年流感疫苗接種率明顯下降，造成人們免疫力低下。（記者邵敏╱攝影）

南加地區流感季節正在進行中，感染病例激增。不少華人反映，今年的流感比往年更厲害，全家老少都中招，最明顯的症狀就是嗓子劇痛，咳嗽停不下來。專家解釋，今年流感嚴重背後原因很多，其中包括很多人對病毒的免疫力降低。

洛杉磯縣華人Steven張，一家老少五口人全部出現重感冒癥狀，家中咳嗽聲此起彼伏。張太太說自己的嗓子像刀割一樣，聲音嘶啞幾乎說不出話來，尤其晚上咳得最厲害，「我已經好幾個晚上因為咳嗽無法入睡了」。感冒症狀最先從在校就讀的孩子開始，接著張先生、張太太相繼中招，最後外公、外婆也被傳染。

「我最擔心老人，剛出現症狀時，就盡量和家中老人保持距離，戴口罩、分餐。」張女士焦慮的表示，「沒想到還是防不勝防，兩個老人也沒有逃過這波流感病毒。」

羅斯密市居民Rachel高一家三口剛從重感冒中逐漸恢復，「我們都折騰一個多星期了，高燒持續兩天，嗓子很不舒服，咳嗽有痰，全身無力」。Rachel 說，因為身體好，往年一家人很少感冒，「今年特別不對勁，或許前幾年感染過新冠，體質變差」。

南加大亞凱迪亞醫院（USC Arcadia Hospital)傳染疾病控制委員會主任江華表示，現在是冬季呼吸道感染疾病的高發時間段，流感病毒感染顯著增加。

提及2024年流感比往年嚴重，江華認為原因很多，主要是近三年新冠流行，流感病毒感染很低，造成人群流感免疫力降低；加上不當的疫苗推銷，使公眾對衛生機構的信心下降，造成流感疫苗接種率明顯下降，使免疫力低下。

江華強烈建議民眾儘快接種流感疫苗，「今年疫苗使用的病毒株，和目前檢測到的流行株配對甚好」。他指出，家庭成員多人感染呼吸道病毒是常見現象，應及時檢測，應用相對的抗病毒藥物，「今年有FDA批准的家用測試盒，可同時測試流感和新冠病毒抗原，各大藥房均有出售，可考慮使用 」。

階進慈善基金會每兩周提供免費的疫苗接種。（基金會提供）
階進慈善基金會每兩周提供免費的疫苗接種。（基金會提供）

流感疫苗 免疫力 南加大

上一則

好康報您知／海鷗超市（Galleria Food Wholesale Market）

下一則

好康報您知／華星超市（Global Fresh）

延伸閱讀

中國呼吸道疾病大流行中 北京流感1月上旬達高峰

中國呼吸道疾病大流行中 北京流感1月上旬達高峰
新年首周氣溫驟降 流感病例近日激增

新年首周氣溫驟降 流感病例近日激增
流感、諾羅病毒肆虐 新年假期難熬 芝市防範

流感、諾羅病毒肆虐 新年假期難熬 芝市防範
流感、諾羅病毒肆虐 歲末假期難熬

流感、諾羅病毒肆虐 歲末假期難熬
華人全家重感冒 「咳到懷疑人生」 為何今年流感嚴重

華人全家重感冒 「咳到懷疑人生」 為何今年流感嚴重
日本流感、新冠案例狂飆 「這3區」疫情嚴峻

日本流感、新冠案例狂飆 「這3區」疫情嚴峻

熱門新聞

Suzanne Tong認為，亞馬遜One Medical線上看診疏失，導致先生死亡。圖為董先生一家合影。（每日郵報取自Suzanne Tong臉書）

華男感冒線上看診 一小時後病重不治 妻怒告亞馬遜

2025-01-02 16:19
聖荷昆縣士德頓2024年10月發現的河殼菜蛤。（Elizabeth Wells／加州水資源局）

中國入侵物種首現北美 加州緊急圍堵

2024-12-29 15:52

科學家：家中黑色塑膠物危險 立即丟掉

2024-12-31 01:00
加州一系列法案將於今天生效，包括大麻咖啡館。（截自KTLA）

不知不可 2025多項新法上路

2025-01-01 01:20
許多專家認為，新的美國夢應該是聯排屋（Townhouse），房價負擔低於獨立屋，且維護簡單。圖為奇諾市Town Center附近的一處聯排屋。（記者啟鉻／攝影）

美國夢降級 聯排屋成本便宜、維護簡單成為新選擇

2025-01-02 01:20
漢堡王（Burger King）即日起至12月31日推出超值優惠。（漢堡王官網）

漢堡王年底特惠 消費滿1元送漢堡

2024-12-27 01:00

超人氣

更多 >
2025年「星座+血型」運勢排行榜 這組合將迎來榮耀時刻

2025年「星座+血型」運勢排行榜 這組合將迎來榮耀時刻
華男感冒線上看診 一小時後病重不治 妻怒告亞馬遜

華男感冒線上看診 一小時後病重不治 妻怒告亞馬遜
五月起搭國內班機 須持「有星星標誌」真實身分證

五月起搭國內班機 須持「有星星標誌」真實身分證
紐約晚餐約會花掉7百元...男心疼荷包 女嘆：通膨扼殺了浪漫

紐約晚餐約會花掉7百元...男心疼荷包 女嘆：通膨扼殺了浪漫
不斷更新／只差200公尺被200人牆抵擋 南韓檢方拘提尹錫悅無功而返

不斷更新／只差200公尺被200人牆抵擋 南韓檢方拘提尹錫悅無功而返