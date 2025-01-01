聖地牙哥爆吸金案 ADU夢碎 60戶集體提告

Multitaskr早在2021年就已經沒有營建許可了，但還是在網路上大打廣告。（Multitaskr的Instagram帳號）

聖地牙哥 縣朱拉維斯塔（Chula Vista）的建設公司「Multitaskr Construction」過去幾年，一直對外號稱可以幫住戶完成新建附屬住宅單元（ADU）的夢，但是許多人投入數十萬元、等了兩年多，除了流動廁所外，後院什麼都沒多，因此近期展開法律行動討回公道。

近年來的住宅荒使得ADU越來越吃香，Multitaskr就是藉此向聖地牙哥居民「吸金」至少千萬。聖地牙哥聯合論壇報指出，Multitaskr的籌謀縝密，加州 與聯邦執法單位已經介入，依證據判斷是否提出公訴。

Multitaskr由Jose Frausto與Ismael Del Pino合資成立於2020年，分任執行長與財務長。Jose Frausto還成立了幾家附屬公司，負責資金調度、資產管理、地產審核、保險與周邊業務。

但加州政府紀錄顯示，早在2021年3月，Multitaskr的營建許可就已停效，其他附屬公司則在2024年初停業。但也就在此時，Multitaskr拿錢不辦事的批評開始傳出，優良商業局（BBB）9月初次通報，將Multitaskr列為信譽極差的「F」級。

論壇報指出，Multitaskr的吸金手法相當細膩，因為上門委託新建ADU的住戶，都得向Multitaskr指定的放款者借款，而且往往一申請就通過，但錢都直接進了Multitaskr戶頭。

另外，雖然每筆放款不超過10萬美元，但在職員勸說下，不少住戶往往貸了好幾筆，但是很多人根本沒收到錢，放款給Multitaskr的金額甚至只有1美元，但住戶卻背了龐大債務，難以負擔利息，還信用評分大減。

同時，Multitaskr號稱貸款 都有12個月的寬限期，應該在寬限期內就能建好，建好就能出租、等於借款不用付錢，但往往過了寬限期，ADU卻根本毫無蹤影。

報導指出，至10月為止，加州執照委員會（Contractors State License Board）已收到13件訴願，與Multitaskr無理由或逾期不施工，以及超收款項有關。聖地牙哥高等法院12月16日則收到合約商American Contractors Indemnity Company的提告，之前已有八件對Multitaskr的違約告訴、一件集體訴訟、一件侵權告訴與兩件勞雇指控。

最新的發展是，縣內60名住戶對Multitaskr的違約集體告訴，事由為Multitaskr以高壓推銷手段，在2022年12月訂了合約、收了款，但卻到2024年還不動工，而且多個與Multitaskr有關的貸款者，還在明知未完工的情況下，付款給Multitaskr。

對於論壇報的詢問，被告的Multitaskr主管都難以連絡，公司電話沒人接聽，電子郵件也沒有回覆。曾在2020年至2022年間擔任Multitaskr委任律師的不願回應，聖地牙哥高等法院目前也沒收到，Multitaskr的律師委任狀。

聖縣Hillcrest的屋主Joshua Cawthorn是60名原告之一，他告訴論壇報，原本打算蓋兩層樓的ADU，但過了快兩年、貸了六次款，他只拿到市府的營建許可，但一點動工跡象都沒有，而且還拖累他的信用評分，比信用更糟的是，他浪費了兩年等一個不會實現的夢。

此一集體訴訟由法官Marcella O. McLaughlin承審，第一次協調會定在2025年5月30日。