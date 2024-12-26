我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中產階級八種財務狀況 退休後恐變「下流老人」

「殉情記」女主角奧莉薇雅赫西逝世 享壽73歲

聖誕節不打烊 蒙市中餐廳吸引食客 客人：等1小時也值得

記者劉子為／蒙特利公園報導
下午2時，Alice Kitchen門口仍有排隊等待就餐的食客。（記者劉子為/攝影）
下午2時，Alice Kitchen門口仍有排隊等待就餐的食客。（記者劉子為/攝影）

12月25日聖誕節當天，在大多數商家都打烊的情況下，南加華人區成為外出用餐者的熱門地點。以蒙特利公園市為例，多家中餐廳不僅照常營業，更吸引大量食客。餐廳內外人潮湧動，排隊等候的時間從半小時到一小時不等，場面熱鬧非凡。

蒙市的利苑海鮮酒樓餐廳內座無虛席，服務員們在辛勤奔走。（記者劉子為/攝影）
蒙市的利苑海鮮酒樓餐廳內座無虛席，服務員們在辛勤奔走。（記者劉子為/攝影）

來自巴沙迪那的石小姐與男友特地驅車來到蒙市用餐。石小姐表示，由於住家附近的餐廳幾乎都關門，蒙市的中餐廳成了首選。她說：「我們平時就很喜歡Alice Kitchen，所以過來吃飯。沒想到這麼多人，我們大概在門口等了一個小時才進去。」

儘管需要等待，但石小姐仍對能在聖誕節吃上一頓中餐感到滿足。她說：「聖誕節的時候，大家可能都想找個地方聚餐，不少人會選擇中餐廳。我很感恩這些中餐廳還營業，讓我們不用自己下廚，也能好好享受這個節日。」

不過，石小姐也提到了一些遺憾。她注意到Alice Kitchen的菜單變得精簡，部分她平時愛吃的菜品不見了。她向店家詢問後得知，這是因為廚師短缺，餐廳不得已縮減菜單範圍。她說：「這讓人有些意外，但也能理解餐廳的難處。」

同樣選擇在蒙市用餐的王先生一家則去了利苑海鮮酒樓。他們在下午1點半到達餐廳，本以為這個時間段人流會少一些，但依然排了半個小時的隊才入座。王先生表示：「我們昨天晚上在家裡自己做了一頓飯，今天想輕鬆一下，出來吃飯。雖然上菜速度有點慢，但服務員都非常忙碌，能看出他們很努力。」他補充說：「節日氣氛很好，這次在華人區吃到好吃的早茶，我們一家人都很開心。」

這兩家餐廳內還是以華人食客為主，大多是家庭聚餐。幾位顧客坦言，中餐廳開門營業為節日增添了一份便利與溫馨，儘管需要排隊或等待，能與家人共度一頓熱騰騰的中餐，仍然是一種值得珍惜的節日體驗。

聖誕節 華人 蒙特利公園市

上一則

聖誕為何紅綠配？可樂廣告揭密

下一則

加州新法上路 租客將有10天應對驅逐令

延伸閱讀

珍妮佛洛佩茲恢單4個月 聖誕節美出新高度公開億萬豪宅

珍妮佛洛佩茲恢單4個月 聖誕節美出新高度公開億萬豪宅
聖誕節蒙市中餐廳爆滿 食客苦等一小時

聖誕節蒙市中餐廳爆滿 食客苦等一小時
聖誕節曼哈頓計程車撞行人 梅西百貨前6人受傷

聖誕節曼哈頓計程車撞行人 梅西百貨前6人受傷
拜登聖誕節籲團結 川普狂發政治文

拜登聖誕節籲團結 川普狂發政治文
聖誕主色紅紅綠綠 扯上美國可口可樂

聖誕主色紅紅綠綠 扯上美國可口可樂
聖誕狂轟…俄飛彈無人機襲烏 澤倫斯基譴責「不人道」

聖誕狂轟…俄飛彈無人機襲烏 澤倫斯基譴責「不人道」

熱門新聞

科技富豪艾利森(Larry Ellison，右)與華裔妻子朱凱倫(Keren Zhu，音譯)2022年觀看在加州舉行的BNP網球公開賽男單決賽。(美聯社)

從中國留學生 到世界第5富豪妻 她如何做到？

2024-12-22 14:43
華人在家庭旅館的公共區域上吊自殺。（現場視頻截屏）

華人老移民自殺前收大額醫療帳單？家庭旅館院子上吊

2024-12-22 19:15

「這裡不是中國」華男遇人肉佔車位 爆爭執

2024-12-24 18:53
擁有55年歷史的好萊塢日落大道上最具標誌性的餐廳之一、Arby's Hollywood，2024年夏季被迫永久關閉。（Arby's Hollywood）

通膨+嚴法衝擊 加州餐廳驚現關閉潮

2024-12-26 12:46
面對日益嚴重的山火威脅，加州越來越多富有房主投資個人消防栓。圖為消防栓示意圖。(Pixabay)

花銷可達六位數 加州越來越多屋主 安裝這設施

2024-12-22 18:16
陳先生家前院的鐵絲網。（蔡女士提供）

前院搭網養作物頻被查 華女疑歧視「鄰居建高牆卻無事」

2024-12-27 01:20

超人氣

更多 >
前院搭網養作物頻被查 華女疑歧視「鄰居建高牆卻無事」

前院搭網養作物頻被查 華女疑歧視「鄰居建高牆卻無事」
中產階級八種財務狀況 退休後恐變「下流老人」

中產階級八種財務狀況 退休後恐變「下流老人」
趙露思怎麼了？傳坐輪椅進搶救室 工作室回應：盼諒解

趙露思怎麼了？傳坐輪椅進搶救室 工作室回應：盼諒解
穿越4大洲、12國火車之旅 明年9月溫哥華出發

穿越4大洲、12國火車之旅 明年9月溫哥華出發
中國爆「人偏肺病毒」疑出現新病毒株 沒疫苗和特效藥

中國爆「人偏肺病毒」疑出現新病毒株 沒疫苗和特效藥