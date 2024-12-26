聖誕節不打烊 蒙市中餐廳吸引食客 客人：等1小時也值得

下午2時，Alice Kitchen門口仍有排隊等待就餐的食客。（記者劉子為/攝影）

12月25日聖誕節 當天，在大多數商家都打烊的情況下，南加華人 區成為外出用餐者的熱門地點。以蒙特利公園市 為例，多家中餐廳不僅照常營業，更吸引大量食客。餐廳內外人潮湧動，排隊等候的時間從半小時到一小時不等，場面熱鬧非凡。

蒙市的利苑海鮮酒樓餐廳內座無虛席，服務員們在辛勤奔走。（記者劉子為/攝影）

來自巴沙迪那的石小姐與男友特地驅車來到蒙市用餐。石小姐表示，由於住家附近的餐廳幾乎都關門，蒙市的中餐廳成了首選。她說：「我們平時就很喜歡Alice Kitchen，所以過來吃飯。沒想到這麼多人，我們大概在門口等了一個小時才進去。」

儘管需要等待，但石小姐仍對能在聖誕節吃上一頓中餐感到滿足。她說：「聖誕節的時候，大家可能都想找個地方聚餐，不少人會選擇中餐廳。我很感恩這些中餐廳還營業，讓我們不用自己下廚，也能好好享受這個節日。」

不過，石小姐也提到了一些遺憾。她注意到Alice Kitchen的菜單變得精簡，部分她平時愛吃的菜品不見了。她向店家詢問後得知，這是因為廚師短缺，餐廳不得已縮減菜單範圍。她說：「這讓人有些意外，但也能理解餐廳的難處。」

同樣選擇在蒙市用餐的王先生一家則去了利苑海鮮酒樓。他們在下午1點半到達餐廳，本以為這個時間段人流會少一些，但依然排了半個小時的隊才入座。王先生表示：「我們昨天晚上在家裡自己做了一頓飯，今天想輕鬆一下，出來吃飯。雖然上菜速度有點慢，但服務員都非常忙碌，能看出他們很努力。」他補充說：「節日氣氛很好，這次在華人區吃到好吃的早茶，我們一家人都很開心。」

這兩家餐廳內還是以華人食客為主，大多是家庭聚餐。幾位顧客坦言，中餐廳開門營業為節日增添了一份便利與溫馨，儘管需要排隊或等待，能與家人共度一頓熱騰騰的中餐，仍然是一種值得珍惜的節日體驗。