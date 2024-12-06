「要死給你看」華女大生鬧分手 被關精神病院

七旬老人突然被從家中帶走。（七旬老人突然被從家中帶走。（示意圖，取自Pexels）

南加 七旬華翁周先生日前在家中突然被消防局急救護理員（paramedics）帶走，且遭遇拘禁令強制住院，一住就是近四個月時間，打破他原本安靜的生活軌跡。還有華人女大生與男友鬧分手，因情緒激動說「我要死給你看」，也遭強制住院。

鄧洪表示，其律師事務所接手過不少類似案件。被下5150和5250拘禁令強制關進精神病院等機構的當事人，鄧洪建議，「不能講氣話，好漢不吃眼前虧」。因為如果跟醫院人員硬碰硬，只會關更久；並且這兩個禁令不像警局逮捕令需經過法院批准，5150和5250拘禁令無需任何司法批准。鄧洪說，其實相關人員下達拘禁令也有他們的考慮，若日後當事人真做出什麼對自己和他人不利的舉動，相關人員恐被追責。

鄧洪還分享最近接受的類似案件。在南加州大學 讀書的一名華裔女大生的媽媽突然找到鄧洪，請求尋找她失聯的女兒。原來是這名女大生和男友鬧分手，男友想分，女大生不想分。男生害怕女大生會傷人，就請校園警察去查看女生。但是該女大生情緒激動，還嚷著「我要死給你看」。之後洛杉磯市警局趕到，將這名女生送往精神病院拘禁；這名女生被下5150拘禁令。鄧洪在精神病院見到這名女生，勸解她不要再堅持，「不要意氣用事」，否則會被下5250拘禁令，還會再被關14天。女生最終在他的勸解下出院。

至於沒有精神疾病的周先生，為何會被下5150和5250精神病傾向拘禁令？到周先生家做安全訪查的人，為何是急救護理員，而非警員？

南加律師鄧洪表示，5150和5250拘禁令是警察或醫護人員對當事人下達的拘禁令，若判斷患者可能會傷害自己或他人，就會下達此命令。在拘禁期間，心理醫師判斷其沒有精神問題，就可將其釋放；若醫師認為，患者還是有傷害他人或自己的精神病風險，則會下達5250拘禁令，該命令可以增加14天拘禁。

鄧洪介紹，根據聯邦福利法案（The Health Insurance Portability and Accountability ACT，HIPAA）規定的病人隱私權，5150和5250拘禁令不會對當事人留下背景調查紀錄，但之後五年內不能買槍。

對於為何到訪七旬華翁的是消防局急救護理員（paramedics）而不是警方，阿罕布拉市警局警員、天普 市市議員陳祥寧（Ed Chen）解釋，若報警人想做安全訪查，電話接線員會依情況派出警察或急救護理員。一般情況下，當事人有醫療需求，例如需要關心一下年長沒有音訊的老人或精神病患，會出動急救護理員。若有任何危險情況的可能，則會出動警察。不過有些安全訪查不需要醫療的話，就不會出動急救護理員。