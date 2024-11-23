華人旅行社遊程客製化 提供高性價比體驗

攜程旅遊控股集團總裁郭東傑。（記者張宏／攝影）

攜程旅遊控股集團總裁郭東傑日前參加縱橫海鷗在南加 活動時表示，北美是重要市場，未來趨勢是旅遊團組細分化和個性化，畫分高中低多檔價格區間，豐儉由人並且提供客人更高性價比的體驗。像海鷗年底推出的拉斯維加斯倒數團就加量不加價，選擇新五星酒店。

疫情 三年讓南加華人 旅行社重新整合，作為最大的供應商縱橫海鷗，經過疫情從單純接待中國遊客地接社的角色不斷擴展和轉化，成為綜合性旅遊集團。郭東傑表示，未來幾年，縱橫海鷗的業務依然是北美佔比最高的。縱橫海鷗在疫情期間沒有停止腳步，發展本地遊，同時組織本地華人遊客去歐洲、中東、非洲、日本等地，這個業務轉型跨越原有的範圍，本地和出境兩手抓。

郭東傑從北京大學畢業後投身旅遊業40餘年，可謂是旅遊界的老炮兒，他推薦的心水路線首選歐洲。他說，疫情後旅遊恢復最快的目的地就是歐洲，在全球佔比較疫情前提升，其不同國家歷史文化、宗教藝術和自然風光購物等都有其特色。遊歐洲建議跟團去，因為有講解的旅行體驗完全不同。南美考慮到語言和治安，也建議跟團去，縱橫海鷗新推出南美秘魯和巴西路線，價格8天1500元，和去一趟黃石價格差不多，去哥倫比亞則只要900多元。另外美國的黃石公園是一年四季都可以去的地方。

關於未來中國遊客赴美旅遊，他說，中國遊客團赴美還需要時間，現在是商務團和散客恢復好於團組，團組只恢復到疫情前近20%，主要受限於航班少和消費降級，中國赴美航班是國際航班恢復最慢的，現在已有增班信號，預計明年會有更多航班增加。