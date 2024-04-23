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南加高鐵沿I-15穿行 耗資120億元期4年完工

編譯陳盈霖／綜合報導
聯邦交通部長布塔朱吉（中）在內華達州拉斯維加斯舉行的南加州高鐵動工儀式上，敲下軌道釘。（美聯社）
聯邦交通部長布塔朱吉（中）在內華達州拉斯維加斯舉行的南加州高鐵動工儀式上，敲下軌道釘。（美聯社）

美聯社報導，連接洛杉磯到拉斯維加斯，耗資120億元的高鐵（high-speed rail）建設22日舉行動工儀式，預計至2028年運載數百萬乘客。聯邦交通部長布塔朱吉（Pete Buttigieg）在聲明中表示，美國人幾十年來一直夢想著高鐵。他預測，該建設計畫將帶來「數千個工作崗位、減少擁堵的交通與空氣汙染。」

這項高鐵計畫由Brightline West負責開發，預計在拉斯維加斯和聖伯納汀諾縣庫卡蒙加牧場（Rencho Cucamonga）間鋪設218哩（351公里）軌道，庫卡蒙加牧場終點站將連接洛杉磯市中心通勤地鐵。整條軌道鋪設在15號州際公路中間，且在聖伯納汀諾縣勝利谷（Victorville）設有一站。該公司執行長芮尼格（Mike Reininger）表示，他們目標是讓高鐵得以在2028年洛杉磯夏季奧運前完成並運行。

Brightline West母公司Brightline獲得拜登政府65億元支持，包括聯邦基礎設施基金提供的30億元撥款，且批准出售另外25億元免稅債券。該公司於2020年獲得聯邦授權，可以出售10億元類似債券。

這個計畫被譽為全美第一條真正的高鐵，每小時運行時速可達186哩（約300公里），可與日本子彈列車媲美。將原本四小時車程縮短為兩個多小時，預計每年單程乘客人數約1100萬人次（即每日三萬人次），票價遠低於航空公司旅程成本。高鐵車上還提供無線網路、食品飲料銷售及行李託運服務等。

拉斯維加斯目前擁有近300萬居民，每年吸引超過4000萬遊客。2023年該市國際機場客運量創下5760萬人次紀錄。

總部位於佛羅里達州的Brightline Holdings於2018年推出邁阿密至奧蘭多路線快速列車，時速達每小時125哩（200公里），去年9月該公司將服務擴展至奧蘭多國際機場，每日提供16個來回班次，單程票價約80元。

近年來人們不斷提出利用高鐵連接美國各城市。加州選民於2008年批准一條連接洛杉磯至舊金山500哩高鐵提案，但一直受成本上升和路線爭議困擾。加州高鐵管理局（California High-Speed Rail Authority）2022年預估成本將增加兩倍多，至1050億元。

南加州往返拉斯維加斯高鐵將利用15號公路南北向中間的分隔區興建軌道。（福斯五號台...
南加州往返拉斯維加斯高鐵將利用15號公路南北向中間的分隔區興建軌道。（福斯五號台FOX5畫面示意圖）

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