南加鐵路博物館 可搭乘和駕駛骨董火車

曾在南加享譽一時的「Grizzly Flats」火車。(記者王若然/攝影)

「嘖嘖」冒煙,「嘟嘟」鳴笛的火車是每個小男孩心中的最愛,也讓許多大人癡迷。如果家中有孩童或是火車發燒友,千萬別錯過南加州 的鐵路博物館 (Southern California Railway Museum),這裡不僅有西海岸最大的火車藏品,還可以攜全家人坐火車,甚至可以「變身」駕駛員開火車。

視頻來源:記者王若然

南加 州鐵路博物館位於河濱縣派里斯市(Perris),於1956年成立,前稱為Orange Empire Railway。該博物館停車和入場均為免費。建議民眾周六、周日前來,因為乘坐火車、電車項目以及體驗火車駕駛員項目均設在這兩日。

精美的火車展品。(記者王若然/攝影)

相比南加州其他大大小小的博物館,南加州鐵路博物館不僅有可以回溯至19世紀70年代的火車、汽車藏品,還可以親身乘坐這些骨董蒸汽火車、電車。不過,12歲及以上人士每人需要支付12元乘坐這些火車和電車,五至11歲的兒童票價為8元,五歲以下孩子免費。火車票全天有效,當天可以無限次數乘坐,火車運行時間為上午11時至下午4時。

除了乘坐火車,因應特殊要求,民眾也有機會親身體驗火車駕駛。根據個人喜好,在這裡可以開電動城際列車,煤油火車頭。目前蒸汽火車頭正在維修中,暫不可使用。不過相比乘坐火車,開火車昂貴得多,一個小時行程290元至390元不等,不同火車的價格有所差別。不過,該價格最多可以搭乘四人,平均下來價格不算太高。想要體驗該項目,民眾需要至少提前兩周預定車票。

火車收藏豐富 平日參觀倉庫需預約

除了乘坐火車,南加州鐵路博物館的火車收藏也十分豐富。園區內的火車有的停在室外,有的則停在倉庫中。需注意的是,周一至五期間,想要參觀倉庫的民眾需提前預約嚮導才可進入。在嚮導的陪同下,民眾也能更好地了解這些藏品的歷史,感受骨董火車的魅力。

蒸汽火車頭。(記者王若然/攝影)

例如在倉庫展出的「Grizzly Flats」火車,是由南加州迪士尼動畫師兼火車發燒友Ward在1938年購買的。根據博物館的講解員,這列火車當時是Ward花了50元買來送給妻子的禮物。這列火車當時就放在他位於聖蓋博市家的後院,乘客車廂和火車頭分別購自南太平洋鐵路及內華達中部鐵路公司。夫婦倆後來將火車外觀重新粉刷,保留了內部構造和裝飾。當時的火車從Ward家後院可以開出500呎,火車巨大的轟鳴聲加上華麗的火車車身和內部裝飾,在當時被稱為「西部觀賞奇蹟」(Scenic Wonder of the West)。

火車儀表盤。(記者王若然/攝影)

參觀南加州鐵路博物館,不僅可以體會乘坐、駕駛骨董火車的樂趣,了解100多年前火車的歷史,博物館還會舉辦各種活動,特別是能夠吸引小朋友、啟發動力學知識的活動。例如即將在11月舉行的「托馬斯火車」活動,小朋友可以乘坐托馬斯火車,與卡通人物合影,現場還有音樂表演、美食攤位、手工攤位等。

詳細營業時間和活動安排,可見南加州鐵路博物館官網:https://socalrailway.org/。