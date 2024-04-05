房貸利率仍高 房產經紀：南加華人現金買房多

南加房市維持熱度，華人買家眾多。（記者啟鉻／攝影）

目前房市仍然面臨持續高位的住房抵押貸款利率 、高房價及住房供應不足，大大限制了房市復甦的步伐。目前全美範圍絕大多數房地產市場買氣不佳，但是對於南加 州很多華人 房地產經紀來說，他們看到的是華人購屋熱情不減，位在好地點的住宅搶手，買家要多次加價才能收入囊中，而且全現金買房的華人不少。

華人地產經紀Sherry表示，所在地產公司近幾個月來，經手交易的住宅不少，有時一個月交易住宅35套。在好的地段、好的學區住宅依然搶手，買家需要多次加價才能購得，而且全現金買房的華人不少。她說，所接觸的全現金購屋者的很多來自中國，他們手裡有現金，希望盡快在美購置房產，好讓子女進入好學區就讀。這些售出的住宅價格在近百萬元到幾百萬元的都有。

她說，即使南加地區不同地點房市表現也有差異。不久前在奇諾市出售的一棟住宅，因為周邊院子很大，掛牌上市後，就有七個買主出價購買。令人驚訝的是在富樂頓市，一個很好地點的住宅競標，最終買家加價30幾萬元才購得。但是也有賣家不得不降價以求，比如有一棟住宅竟然降價十萬元才出手。

資深地產經紀陳啟志表示，相對於全美其它房地產市場，南加房市還是很熱，即使住房抵押貸款利率仍在高位，但交易還是持續進行。最近有一位華人投資者向他諮詢，準備在托倫斯市投資集合公寓。他預計，美聯儲在年底前會降息三次，自6月或7月開始會第一次降息，這樣就表明在今年下半年會迎來房市復甦。畢竟很多購房者都希望降息後，住房抵押貸款利率降低後出手購屋，現在不少人在觀望中。據了解，核桃市一處住宅新建案，工程還未完成就被買家訂購一空。這些買家絕大多數都是華人。

內陸資深地產經紀周克蕙表示，不久前有一位華人買家將在內陸一城市房產賣掉，在河濱縣南部的茉莉塔市花費74萬元，購得一棟帶院落面積超3000平方呎的新建獨立屋。這個價格很划算，在洛杉磯、橙縣都不會有這麼好的新屋價格。她表示，部分華人買家一直在內陸尋找好的地點在購屋，熱情不減。

面對持續高位的住房抵押貸款利率，華人依舊購屋，競相加價的現象，資深地產經紀袁立功認為，原因還是房源有限。他說，不久前他經手一棟在東區羅蘭岡約2500平方呎景觀二層獨立屋，1980年代建成，五房三衛浴，售價128萬元，最後買家加價3萬元購得。

據稱，在南加競價購屋的買家不僅限於華人，還有其他族裔人士，比如韓裔、菲律賓裔、印度裔等。袁立功表示，雖然房貸利率高，限制了一些買家購屋，但畢竟買家還有很多，加上房源不足，導致南加房市依舊熱度不減。