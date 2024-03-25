鎂保養品暴紅 營養專家：服用前應諮詢醫療保健

營養學家建議，補充鎂元素可以選擇鎂和鈣的組合保健品。（世說新聞團隊／攝影）

TikTok掀起的「補鎂」風潮讓許多人將鎂元素奉為靈丹妙藥，那麼鎂元素真的如此神奇嗎？日常生活中應如何科學攝入？又有哪些注意事項？專家們這樣解釋。

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根據醫學專家的介紹，鎂是人體不可或缺的礦物質之一，人體內有超過300多種化學反應需要鎂的參與。鎂不僅能幫助神經傳導及肌肉運作，也有助於穩定心律、血糖的功效，並能保持關節軟骨健康。專注研究鎂元素的醫學博士Caroline Dean表示，當人們攝取的鎂不足所需標準的70～80％時，身體就無法正常運作。她在《鎂的奇跡》中指出，鎂能夠治療多達56種病症，包括失智症、多動症、癌症 、糖尿病、心臟病 、失眠、便秘、憂鬱症等。

洛杉磯加州大學 （UCLA）人類營養中心主任李兆平博士說，鎂對於肌肉放鬆、神經傳導物質參與和所有細胞類型的重要成分至關重要，缺鎂可能影響健康。南加州大學（USC）阿爾弗雷德·E·曼藥學與製藥科學學院負責臨床事務的副院長Steven Chen表示，鎂的補充與改善憂鬱、焦慮和偏頭痛之間存在關聯，至於鎂是否能緩解壓力和改善睡眠，目前尚未有定論。

New Health營養顧問Alison Lin表示，鎂對人體的益處，無法單靠鎂元素實現。因為鎂是一種電解質，而身體的健康需要各種電解質的平衡才能維持，鎂受到追捧的原因是，它是人體容易缺乏的一種礦物質。從日常飲食來看，Alison建議，可以多食用深綠色蔬菜、堅果類、香蕉等鎂元素含量豐富的食物。不過她補充，現代人每日較難攝取足量的蔬菜和水果，可以服用適量的保健品進行補充。而在選擇鎂保健品時，最好不要只選擇單一的鎂元素保健品，而應選擇綜合礦物質的保健品，或是鎂和其他元素的組合，例如鎂和鈣，可以改善骨骼健康和睡眠質量。