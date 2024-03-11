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西科汶那市沃爾瑪3月29日歇業 75折吸客 消費者撿便宜

記者王若然／西科汶那市報導
全場商品七五折。（記者王若然／攝影）
全場商品七五折。（記者王若然／攝影）

位於華人區的一處沃爾瑪超市（Walmart）因計畫在月底永久歇業，目前「祭出」全場商品七五折的優惠，在關門前進行清倉甩賣，吸引了不少民眾前來光顧。

這處沃爾瑪超市位於西科汶那市（West Covina）的2753 E. Eastland Center Drive store。根據該店店員，商店將在29日永久關閉。記者9日造訪該超市，發現有不少民眾都來淘貨，其中不乏華人面孔。其中比較火熱的商品門類走廊客人不少。截至9日，雖然一些生鮮肉類貨櫃已經被清空，但大部分的貨櫃的貨源比較充足。

西科汶那市沃爾瑪將永久歇業，現推出全場七五折。（記者王若然／攝影）
西科汶那市沃爾瑪將永久歇業，現推出全場七五折。（記者王若然／攝影）

在一樓生鮮食品部，蔬菜、肉類基本已經清空，還有少量牛奶、起司等商品。冰櫃的冷凍食品貨源還很充足。在醬料和關頭製品貨櫃走廊，則聚集了不少顧客。在商店二樓，主要包括電子產品、辦公用品、家具、成人和兒童服飾、鞋子以及兒童玩具等區。這些商品還有很多，特別是小朋友喜歡的玩具區，種類十分豐富。

店內的所有商品一律七五折。家住附近城市的陳先生帶著兒子來到此店，希望能買一些便宜的玩具。他說，兒子月底要過生日，趁此機會給他買了玩具車以及平衡車，都很不錯。此外還買了一些插座、電燈泡等居家用品。不過他認為，這些商品按照原價打七五折，總共花費約120元，便宜30多元錢。

食品區有民眾搶購。（記者王若然／攝影）
食品區有民眾搶購。（記者王若然／攝影）

二樓區域，貨源充足。（記者王若然／攝影）
二樓區域，貨源充足。（記者王若然／攝影）

位於西科汶那市的這家沃爾瑪占地12萬平方呎，將於3月29日永久閉店，原因是業績不佳。閉店後，這裡的237名員工將被分配至其他店面，不會裁員。如果有員工不想繼續工作，則可以收到遣散費。

2023年，沃爾瑪在美國14個州及華盛頓特區關閉了14家店，其中包括喬治亞州兩家店，俄勒岡州的兩家店以及伊利諾伊州的八家店。根據沃爾瑪發布的聲明，這些店幾年來經營不善，每年虧損千萬元，特別是在過去五年間，每年的損失增加了一倍。2024年2月9日，沃爾瑪又在聖地牙哥及El Cajon各關閉了一家店。

對於西科汶那市的這家沃爾瑪超市永久關閉，有住在附近的華人感到可惜。一位網友在社交媒體上評論，這家店是24小時營業，裡面還有藥房，平時她常來這裡逛，感覺很方便。這家店關閉後，還不知道哪個商家來接手。

玩具區種類多樣，貨源充足。（記者王若然／攝影）
玩具區種類多樣，貨源充足。（記者王若然／攝影）

沃爾瑪 華人 喬治亞州

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