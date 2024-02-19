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EB-2、EB-3雙排期有風險 律師：走勢難料

本報記者／洛杉磯報導
移民局處理調整身份需要一段時間，申請人需要考量期間是否會出現變故。（本報資料照片）
移民局處理調整身份需要一段時間，申請人需要考量期間是否會出現變故。（本報資料照片）

職業移民綠卡申請人想從EB-2「降轉」到EB-3，在眼下看起來是利大於弊，不過律師建議這在流程上面仍存在一定風險性，而未來EB-2排期是否會重新趕超EB-3也難以預料。

許多人把身分「降轉」理解成一種雙排期模式，EB-2申請人重新提供I-140文件轉換成用EB-3的移民方式排期，那麼相當於申請人同時擁有EB-2和EB-3兩個排期，哪個領先就使用哪個遞交綠卡申請。但實際上在轉換時是需要交代清楚用哪個方式排期的，那麼所謂的雙排期就存在了移民局審核轉換身分的時間，這期間排期和政策都可能出現變化。

律師許俊良表示，國務院每年都會給不同的移民類別開放分配名額，目前EB-3的大幅度前進只能說明國務院對於目前該類別申請放出的空間比較大，是一種預估性質。過去就有發生過案例進來太多導致之後排期大幅度放緩，甚至出現倒退的現象。本身來說EB-2的申請門檻更多，申請人相對就會較少，加上目前很多人去選擇從EB-2「降轉」到EB-3，那麼給EB-2案例留出的申請空間就會增多，未來就有可能出現重新反超之勢。

許俊良表示，從EB-2調整到EB-3需要重新遞I-140文件，而這一調整身分能否加急其實政策一直有所改動，雖然最近出現一些調整身分的案例幾個月就批下來了，但一般來說需要花費一年，客觀影響因素會很多。例如在川普時期有一段時間申請人是需要面談的，現在已經省去了這一步驟，今年剛好又是總統大選年，未來政策走勢無法預測。

許俊良補充說，假設申請人在轉到EB-3之後，EB-2排期重新反超，想重新回到EB-2排期去申請綠卡，那又會花費一段時間需要向移民局申請重新匹配回EB-2，相當於白忙活一場。

移民局 綠卡 國務院

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