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世報年節展大獎豐富 機票、郵輪票加碼抽

記者朱敏梓／蒙特利公園市報導

每年年節展的重頭戲，當然是令人激動的「抽獎」，本次的獎品豐厚程度，絕對讓民眾大吃一驚。不僅有知名品牌按摩椅、空氣淨化器，還有華人超愛逛的「漢亞龍超市」（H Mart）超市、太子行高達500元代金券。

主辦單位世報再加碼，迪士尼樂園門票，更有夏威夷或墨西哥Los Cabos雙人度假遊輪票、台北至洛杉磯來回經濟艙機票等豪華大禮，還有最讓人期待的洛杉磯至台北往返豪經艙機票，一系列豪禮等民眾來拿。

本次抽獎機制為「掃碼就有抽獎資格」，且抽獎為一人一號，無重複中獎。民眾只需在1月21日以及1月28日下午5時前，前往年節展活動現場，到世界日報以下任一攤位：服務台 / Garfield區或Alhambra區、主舞台，掃描 QR Code並填寫詳實資料，即可參與抽獎。開獎時間為1月28日下午6時至7時，地點位於S.Russell街主舞台。

另外，今年知名外賣送餐APP Postmates 配合世界日報年節展兩天活動，為每一位民眾都準備了好禮。凡年節展現場來賓，如果是首次使用Postmates點餐APP，只需掃描二維碼並輸入專屬口令，即可獲得25元線上代金券，且無最低消費限制。另外，對於之前下載過點餐APP的用戶，同樣方式即可獲得消費滿25元立減10元的折價優惠。相關詳情可諮詢現場靠近Garfield街和Alhambra街入口的世界日報服務台。

世界日報 洛杉磯 迪士尼

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