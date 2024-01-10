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華人中國賣房錢想換美元匯美 過程折騰 最後只能找熟人

本報記者／洛杉磯報導
在中國換匯不容易。圖為示意圖。（取材自Pexels）
在中國換匯不容易。圖為示意圖。（取材自Pexels）

持有美國綠卡的華人齊先生，日前回中國賣房。賣房的錢，卻面臨換匯和如何匯到美國等問題。齊先生表示，他去的銀行找遍附近十多家銀行，湊到的美元現金竟然不到1萬；而通過直系親屬幫忙，做每人每年最高限額5萬美元的電匯，還需要相關資料證明是直系親屬才能操作，實在折騰人。

華人齊先生疫情3年沒有回國，最近回中國辦理房屋買賣事宜。他說，眼看中國房價不斷下降，他所處的二線城市，房價更是降幅比較大。他想趁這次回國還沒跌太慘，把房子賣掉，換成美元帶回美國，用來支付買新房的首付。他位於市區中心的房子，最後以160萬元人民幣成交，換算成美元大概20多萬。他疫情前操作美元電匯，覺得手續很簡單，把人民幣換成美元；找不同的人協助辦理，按照每人每年最多電匯5萬美元的方式，把錢電匯出來。

結果這次竟然困難重重，他按照以前的方式在網上辦理電匯，結果第二天被銀行告知相關審核沒通過。他只能去銀行櫃檯辦理換匯，結果該銀行表示，沒有那麼多美元，隨後銀行找周邊銀行調美元，打了十多個電話，只有一個銀行有3000美元。中國換匯是按次數計算，一次換取3000元和換1萬元的最高額度，都算一次，且每個月只能換三次。

齊先生說，他一共就回中國1個月，只能換3次，且每次最多1萬元，他這20多萬美元，需要折騰半年多時間，這簡直是不可能完成的任務。而且在銀行櫃檯換匯，每次都要交手續費，長期下來也是不小開銷。

齊先生最後決定找不同的親屬，按人頭（每人每年上限5萬元）方式把錢電匯到美國。以往七大姑八大姨等遠房親戚都可以，現在卻要求是直系親屬。齊先生和哥哥一起去銀行辦理，銀行說需要證明他們是直系親屬。雖然兩人名字只差一字、長得也像，但銀行認為，這些都無法證明他們是兄弟，需要提供戶口本，證明是親兄弟。

齊先生說，兩人都已經50、60歲，早在幾十年前結婚時，就分別從原家庭的戶口本上遷走。而且那時還沒有能方便拍照記錄的手機，兩人在一個戶口本的證明，沒有任何備份。

齊先生說，換匯過程實在太難、太麻煩，他最後決定走私下換匯路線，通過找熟人，以當天匯率加2%手續費的方式，把人民幣換成美金。「但凡合法途徑能走通，誰也不願意選擇有風險的私下換匯。」齊先生說，部分地下錢莊，手續費都已收到4%，還不一定保障安全。現在與他換匯的，起碼還是熟人；不過即便如此，他也不敢一次換太多，只能分批慢慢換。

疫情 華人 房價

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