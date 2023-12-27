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李善均輕生 歐美媒體頭版報導「奧斯卡獎男星離世」

幸運加州 彩券中獎率逾40% 占總銷量僅12%

記者楊青／綜合報導
勁球彩券在加州的銷量占全國的12.4%，中獎率卻占全國的40%，聖誕節晚橙縣安那罕地區甜圈圈店又開出價值208萬5363元大獎。（圖：李若提供）
勁球彩券在加州的銷量占全國的12.4%，中獎率卻占全國的40%，聖誕節晚橙縣安那罕地區甜圈圈店又開出價值208萬5363元大獎。（圖：李若提供）

即將過去的2023年，堪稱加州彩券大獎豐收年。根據加州彩券局（California Lottery）統計，加州民眾今年購買彩券，約占全國彩券（包括在全國數十州銷售的勁球Powerball和兆彩Mega Millions）總銷售量的13.1%，其中勁球彩券在加州的銷量占全國的12.4%，中獎率卻占全國的40%。至今為止，史上勁球頭獎前10名中，一半為加州人贏走。今年5輪勁球頭獎，兩度花落加州。

史上最高的20.4億勁球頭獎得主，也是加州居民卡斯楚（Edwin G. Castro）2022年所獲得。在幸運者一夜暴富的同時，加州公共教育也因彩券銷售增加而獲益。加州彩票局的數據顯示，2021至2022財年加州的彩票銷售，為公立學校創造超過20.7億元的創紀錄收入，打破前一財年的18.8億元紀錄。

今年10月11日，距洛杉磯僅一個多小時車程的弗雷澤公園（Frazier Park）社區小店Midway Market & Liquor，售出史上第二高的勁球頭獎彩票，總值17億6500萬元；今年7月19日，洛杉磯市中心的Las Palmitas市場，售出史上第四高獎金的勁球頭獎彩券，價值10億8000萬元。不過到目前為止，兩張彩券的中獎者均未露面。

2022年11月7日開出的史上勁球最高頭獎，超級幸運兒卡斯楚在獲勝後的幾天內，帶著朋友去斐濟豪華旅行，在媒體公布他的身分前，他刪除自己的全部網路信息。

在兆彩中，2023年1月3日至12月19日，加州售出3億4590萬張彩票，占全國銷量的14%。此期間先後開出10次頭獎，其中一次由加州人獲得。洛杉磯市恩西諾（Encino）地區的一處Chevron加油站，12月11日售出兩張中頭獎的兆彩。

勁球和兆彩在全美45個州以及哥倫比亞特區、波多黎各和維京群島出售。大獎近年屢屢光顧加州，也引起輿論好奇和猜測。一些民眾在社群媒體表示，他們懷疑勁球彩券被人操縱。一位網友寫道「你注意到沒有，獲勝者都來自民主黨州，而最大的民主黨州是加州」。

紐約州也占獲勝獎金的20%，而馬薩諸塞州和佛州分別占總獲獎金的13.3%。2023年兩項彩券總獎金的66.7%被4州瓜分。

加州 勁球 洛杉磯

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