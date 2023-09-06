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網路服務訂過就忘 聯邦想管自動續約

編譯胡立宗／綜合報導
眼花撩亂的串流服務，訂戶往往忘記取消自動續約，因此就算不看了，還是照付月費。（取自Computer Warriors網站）
眼花撩亂的串流服務，訂戶往往忘記取消自動續約，因此就算不看了，還是照付月費。（取自Computer Warriors網站）

越來越多企業透過網路提供服務，隨之而來的是看似方便的信用卡定期繳費，但是其中的陷阱之一是，許多業者往往故意不提醒消費者，如果沒有主動取消，此項服務到期會自動從信用卡扣款續約，因此經常發生消費者忘了取消訂閱，或沒有定期檢視信用卡帳單，導致最後綁了一堆根本已經不使用的合約，每月花了不必要的錢。

無怪乎，一名報紙主管向KTLA的記者坦承，他最希望的就是讀者成為信用卡訂戶，因為這樣公司就能每年自動續約。KTLA的評論指出，不論是新聞或是串流服務，都樂意提供信用卡自動續約的服務，最大的原因就是訂戶往往忘記取消，這樣業者才能一扣再扣。史丹福大學研究者Neale Mahoney告訴NPR，他去年訂了NBC的Peacock收看，因為他想看這一季的足球賽事，但他忘了今年5月取消，最後多付了三個月的訂費。

史丹福大學與德州農工對信用紀錄的研究也發現，許多持卡人遺失或續用信用卡時，經信用卡業者提醒，是否還要訂閱某項服務時，才會發現這張卡綁了許多根本已經不用的合約。這個發現，許多人訂後就忘，有人提醒時才會發現這項服務還在扣款，因此KTLA的建議是，最好自己手邊留個紀錄，記下訂了那些服務，以及每期的費用。

當然，最簡單的方法還是定期檢視信用卡帳單，發現異常扣款就申請止付。但是太多人忽略的自我保護，因此聯邦貿易委員會（Federal Trade Commission）已經規畫草案，規範自動續約的相關規定。毫無懸念地，企業一致反對，因此在法案過關前，消費者還是要盯緊荷包。

信用卡 史丹福大學 足球

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