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家庭破裂走極端 當地華人痛心

特約記者蕭迪玉報導
橙縣知名餐廳發生大規模槍擊案，華人社區震驚。(取自餐廳網站)
橙縣知名餐廳發生大規模槍擊案，華人社區震驚。(取自餐廳網站)

南加州橙縣庫克角（Cook’s Corner）餐廳發生大規模槍擊事件，案發地點鄰近森林湖市（Lake Fores），該市華裔市議員于淼對庫克角餐廳發生槍案表示震驚，華人領袖對因家庭關係破裂而走極端感痛心。

于淼接受本報電話採訪時說，庫克角是一家歷史悠久的餐廳，雖然位在橙縣屬地上，但是距離森林湖市界只有一哩，他經常駕車經過，餐廳週邊有新開發的住宅區，但仍保留著古老的郷村小道，假日經常吸引來自各地的重機車騎士聚集。

森林湖市及週邊縣屬地均由橙縣警局負責治安，而且縣警局的分局就設在森林湖市內，因此案發後警方立即趕到現場，並制服槍手，使槍案受害人數減至最低。

橙縣警方也立即在距槍案僅2.5哩的鞍背谷教會（Saddleback Church）停車場成立臨時指揮中心，統籌有關槍案的後續調查工作。鞍背谷教會中文堂負責人安嵐表示，槍案發生後不久，鞍背谷教會就向會眾發出訊息，一起為傷者及受害人家屬禱告。這次槍擊事件再度反映出不少現代人孤獨無助的心理需求，即使在資源豐富的鞍背谷教會附近，仍有因人際關係疏離而導致走向極端的破壞行動，特別令她感到痛心。

橙縣 庫克 槍擊

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