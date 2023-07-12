內陸城市 本周高溫飆百度

南加州部分地區從10日起迎來另一波熱浪 ，內陸城市將面臨破百度的高溫 。從周二到周六晚上，內陸帝國的幾個城市將實施高溫警報，洛杉磯 縣則將一直持續到周日晚上。

國家氣象局的氣象學家湯普森（Rich Thompson）表示，高壓系統周一開始於該地區形成，溫度逐漸上升，並於周四或周五達到頂峰。

周一開始，溫度將從80多度逐漸上升。內陸帝國地區承受最高溫，周一某些城市的溫度已達到90多度。到周五時，洛杉磯縣內陸縣市，包括伍德蘭山和巴沙迪那，將達到90多度甚至超過100度。

國家氣象局的氣象學家歐史旺表示：「內陸帝國將變得相當炎熱，尤其是周末。」歐史旺表示，到了周二，包括芳塔那和安大略於內的聖伯納汀諾市將升至90多度，到了周四可能會達到三位數。與此同時，多個河濱縣城市預計溫度將保持於相似的水平，並可能於周末降至100度左右。

預報員表示，溫度可能於下周日開始降低，但目前尚不清楚這是否意味著熱浪的結束。

但是，沿海社區將得以避免熱浪，早晨會有輕薄霧環繞海灘，而整周大部分時間溫度將保持於70多度。往南沿著海岸，杭廷頓灘與拉古那灘等橙縣城市也會有些雲層遮蔽，炎熱期間溫度將保持於70多度至80多度之間。