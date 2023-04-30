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洛市萬具停車收費器無法投幣 3400人申訴難逃重罰

編譯胡立宗／綜合報導
停車計時器的投幣口無法使用，車主就應該換以信用卡繳費。（圖：洛杉磯交通局提供）
停車計時器的投幣口無法使用，車主就應該換以信用卡繳費。（圖：洛杉磯交通局提供）

洛杉磯市約有1萬具停車收費器無法投幣，沒帶信用卡的車主可能以為停在這些停車位上就不必付款，但是結果往往出人意料，因為隨之而來的往往是超過停車費百倍的罰單。

對此情況，去年雖然有3400人次對罰單提出異議，指出收費器無法投幣導致他們無法繳費，但市府真正撤銷的數量僅僅33件。

NBC I-Team調查指出，Henry Powell就是其中一人，他停在范奈斯區(Van Nuys)的公有停車格上，但收費器的硬幣繳費口卻被堵死，沒帶信用卡的他以為查緝單位會放他一馬，無奈最後他卻收到一張63元的罰單。他很憤怒，但是這個昂貴的教訓也讓他學到，千萬別再停在繳費口壞掉的停車格上。

I-Team調查還發現，洛市2022年共收到1萬起停車收費器故障的申報，3400人因為無法投幣而對罰單提出異議，但只有不到1%獲得撤銷。對此，市府不願接受採訪，但卻稱他們光是去年就修了1萬6000次，因此收到罰單不是市府的錯。

Safer Streets L.A.與National Motorists Association的Jay Beeber指出，州法的規定是，收費器「壞掉」的定義是，無法接受任何繳費方式，因此如果不能投幣，停車者就應該以信用卡或其他方式繳費。

不過，洛市3萬5000個停車收費器中，只有三分之一接受行動付費，要到2024年底才能全部加裝行動收費裝置。因此，沒有信用卡的人就很可能吃上罰單。

所以，沒帶信用卡，又碰到不收行動支付的停車收費器時，車主最好只暫停一下，免費時間有多長就只停多久。停在根本無法繳費的停車格又收到罰單，最好當下就照相或錄影存證。

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