舞星奪11命 細究往事尋真相

不同族裔的民眾聚集案發現場，共同悼念逝者。（記者趙健╱攝影）

為什麼一個看上人畜無傷的72歲老人，選擇在農曆除夕持槍衝入舞廳向人群大開殺戒？槍手與11名死者和九名傷者到底有多大仇恨？一個不少人印象中曾經的「好好先生」什麼原因如此血腥和殘酷？感情與個人恩怨在這起慘案中扮演怎樣的角色？蒙特利公園市 舞星除夕慘案發生三周，逝者已逝，謎團仍存，現場目擊者和知情人士透露的信息，希望能夠拼湊出凶案發生的背景畫面，探究謎底還原真相。

陳友艮（Huu Can Tran），72歲，家住離蒙特利公園東南約85里海米特（Hemet）的一個老人汽車房屋區。這是警方在1月21日蒙市舞星大型槍殺案發生後的第二天公佈的基本情況。華人 社區同時傳出，陳友艮是因為未獲得與太太（或女友）一起參加跨年舞會邀請，心生嫉妒而濫殺。法庭文件顯示，陳友艮和前妻賴海倫（Helen Lai）2006年5月簽署快速離婚協議，之後雙方幾乎沒有交集。信息交錯，慘案原因撲朔迷離。

多位熟悉舞星的舞者表示，11名遇難者中很多人都互不相熟，一來因為大家來跳舞通常都是點頭之交，二來疫情期間舞社暫停，大家上課或跳舞的時間也不一樣。只有舞星的大總管馬名偉和幾位授課教師是認識的。馬老師也是本次血案中第一個中槍的人，現場目擊者稱，槍手向馬老師開槍後，還上前補了一槍。

兩師命運不同 凶手似有目標

槍擊案發生時，舞星的幾位老師也在現場，其中一位來自台灣的老師被子彈擊中腿部，另一名同樣在射程内來自越南的舞蹈老師則沒有中槍，逃過劫難。除了黑暗中對無辜的濫殺，兇手似乎有自己的傷害目標。

舞星一位不具名的資深舞蹈老師表示，他們大約在2000年左右就認識陳友艮，他喜歡在舞場上給別人指指點點，教別人跳舞。大約也是那個時候，陳友艮主動教舞認識了賴海倫並很快結婚，但兩人四年後分居並很快離婚。離婚後雙方依然都喜歡跳舞，但幾乎沒有交集。賴海倫因為經常穿白紗舞裙跳舞，被友人稱為「芭比公主」。案發後賴海倫在接受CNN採訪時表示，前夫從來沒有家暴她，但脾氣暴躁。

一位與槍手熟悉的友人表示，離異後的陳友艮離開了聖蓋博 谷，搬到了離華人社區一個多小時車程外的老年活動屋社區，平常則以洗地毯為生，但依然喜歡跳舞。陳友艮曾跟友人說，跳舞是他唯一的熱愛，但他感覺生活痛苦無望，因為住家遠離華人社區。不受舞星歡迎後，他和幾個朋友一度到格蘭納達的舞廳跳舞，但一周只能跳一次，2018年，格蘭納達舞廳關門了，他無處可去，情緒更加低落。21日犯案時使用的汽車，正是他平常幫人洗地毯使用的白色Van。

離異失意 新仇舊恨引殺機？

舞星一位資深華人老師表示，通常舞蹈老師帶學生都要簽一年合約，學生交給老師學費，成爲固定的舞伴。按照行規，這期間簽約的師生不另找別人跳舞，懂得行規的人也不會在舞場免費給人指導，擋別人財路。

多位老師透露，早期俄羅斯或者歐洲有名氣的老師大多在聖蓋博谷東區的一家舞廳教舞，因為那家舞廳承諾給他們辦身份，所以這些老師必須成為那家舞廳的固定員工。蒙特利公園市和阿罕布拉的一些舞廳則不同，基本上是老師和學生向舞廳繳納場地費的方式，學生直接將學費交給老師，與舞廳沒有關係，舞廳與舞蹈老師也非雇傭關係。多位資深老師表示，即便老師與舞廳關係較為鬆散，但老師與學生的關係確實是相當固定的。所以有人不收錢從旁指點，不符合行規。所以當時無論作爲小股東，或後來的舞星主管馬先生出來干涉，也無可厚非。

坊間猜測，陳友艮的第一槍對準馬名偉，或許正是這樣的原因。但槍手為何同時濫殺無故，造成死傷20人的慘案？知情人士認為，陳友艮的復仇目標包括摧毀舞星。至於他為什麼後來又跑去來來舞廳，一種說法是槍手在舞星沒有找到他懷疑在那裡參加跨年舞會的新歡女友，繼而想到來來舞廳尋找。

回到案發後坊間第一時間傳出的消息，稱槍手因與女友沒有受邀參加舞星跨年舞會，因而心生嫉妒和猜疑導致濫殺。但知情人士表示，舞星的農曆新年跨年舞會確實是對外開放的，15元入門，通常是圈内人士都會知道的消息，所以陳友艮也會知道。未被證實的傳聞稱，陳友艮最近數月認識的一位新歡，也是喜歡跳舞人士，月前曾在舞星表演。有消息說，「陳友艮近期曾找老馬和舞星老闆談判，說不能讓這個女的來跳舞」，是否陳友艮懷疑自己的新歡因與別人感情曖昧而拒絕他一同參加舞會，因而新仇舊恨湧上心頭萌生殺機？因當事人已死而不得而知。

陳友艮濫殺以馬名偉作為第一目標，他倆的恩怨引起坊間種種猜測。認識馬名偉多年的一位友人表示，馬名偉爲人熱情，人脈廣闊，舞廳管理井井有條。他在舞廳工作多年，場面上風風火火，但進退很有分寸。

與馬名偉和他的女友、舞星老闆梁卓均爲多年好友的陳惠萍表示，馬梁交往多年，感情深厚而堅固，她不相信馬名偉會與別人感情曖昧。陳惠萍透露，馬名偉跳舞跳得很好，但是他很少陪人跳舞，他曾跟友人坦白，保命要緊，跳一天少一天，好好保護自己的膝蓋和背部很重要，所以不會接超過130磅的學生。即便有學生願意出錢讓他陪跳舞也請不到，但他自己則會出大錢請歐美和俄羅斯的高手教舞，然後選擇有前途的學生訓練參加比賽。