友人:陳友艮少閒扯 馬名偉送歡樂

蒙市槍案槍手陳友艮30年前曾在聖蓋博警局留下紀錄。(圖：洛杉磯縣警局提供)

20多年前就認識槍手陳友艮（Huu Can Tran）喜瑞都J女士表示，當時她剛開始學跳土風舞，認識也同樣喜歡跳舞的Andy（陳友艮），記得當時陳當時對她說，妳個子高挑，應該去學跳國標，可以跳得很好。J說，當時跳國標的人並不多，陳算是很早跳國標的人。後來他們幾個人曾一度到當時的舞星去跳舞。在她的印象中，陳有點自命清高，並不喜歡和別人搭訕，也不喜歡跟別人閒扯。J女士說，她也是那時瞭解到，陳是來自越南 的華僑，年輕時作為僑生從越南到台灣留學，後來從台灣移民美國。這些年J女士和陳友艮沒了聯繫，這次突然看到他成為本次慘案的槍手，十分震驚。

而熟知馬名偉的友人表示，這些年大家看到的是開開心心的舞星主管，但他前些年的壓力，也是不為人知。友人透露，事實上舞星創始人十年前轉手後，在梁卓2017年獨資接手舞星之前，馬名偉一度是舞星的小股東，同時負責管理舞社的日常，那段時間他也相當不容易，經常要面對房租退票，水電費漲價，師生協調等等，不少壓力，所以那個時代可能得罪了不少人。這些年梁卓接手後，雖然經歷了疫情 三年，但從2022年之後生意明顯好轉，加上微信 群的便利，協調事情變得容易，這些年，馬老師變成大家的開心果，非常願意幫助和照顧朋友。