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舞星老闆心灰意冷 尋人接手

記者楊青╱蒙特利公園市報導
蒙市槍殺案現場「舞星」面臨熄燈。（記者朱敏梓╱攝影）
蒙市槍殺案現場「舞星」面臨熄燈。（記者朱敏梓╱攝影）

震驚全美的蒙特利公園市舞星舞社槍殺案，留給整個華人社區難以彌合的傷口。舞星業主透露，舞星很快會摘牌，舞蹈學校即將熄燈。但南加州部分舞蹈愛好者仍對這家有30多年歷史的舞社抱持希望，期待新人接手，再振雄風。

舞星業主梁卓數周來深居簡出。她表示，慘案發生至今，她只在警方的陪同下少少幾次重進舞星，每次都感覺雙腿發抖，每次慰問死難者的家人都非常傷感。雖然朋友們很關心舞星的下一步計畫，但對於她回歸原址工作是一件非常悲傷的事，但會儘快處理好老師們的報酬和學員們的學費返還。在2017年接手後重新掛牌的「舞星」也將很快拿下來。

梁卓表示，舞星持有的開業執照是多種經營的舞蹈學院兼舞廳性質的Grandfather Business License，現在很難申請到，因此非常有價值。她願意轉讓給熱愛舞蹈的有緣人，希望自己的傷心地成為別人的轉運地。

梁卓的閨蜜陳惠萍表示，她現在還能感受這場慘案對梁卓的巨大衝擊，身心憔悴。據她所知，舞星是今年1月1日剛向蒙市更新營業執照的，一年期合約今年12月底才到期，沒想到剛剛開始21天，就發生了槍擊案。

「真的希望看到這個地方重新振作起來，再展雄風」，陳惠萍表示，舞星創辦30多年，經歷不同的東主和很多外籍老師的努力，現在可能是美西地區最大的舞蹈學校，幾乎所有的大牌老師和美東的國標舞蹈老師都會定時前來指導，每小時收費250元，這個舞社不僅是舞蹈愛好者的大家庭，也是一個非常特別的舞蹈學校。

因為背痛而開始學習國標舞八年，陳惠萍對舞星的正面影響力讚賞有加。她說，和自己一同學習國標的很多同學，樂觀向上，婚姻美滿。她親眼看到不少職業婦女同學，舞蹈課程中間還去接小孩；有人積極參加比賽，追求藝術熱忱讓人感動。不少夫婦每天上午攜手同來，上10元8元一小時的平民化公共舞蹈課；還有一位92歲靠助行器行走的日裔老人，隔三差五由孩子帶來跳舞。連走路都困難的老人，在音樂中慢慢起舞，那種高興與滿足，實在讓人感動。

她說，32年的舞社留給大家太多的回憶，希望有人接手，讓它經營下去。

蒙特利公園市 加州 日裔

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