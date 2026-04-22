「和平將軍」之女張素久辭世 享壽91歲

張素久生前喜歡跳舞，80多歲時依然身段柔軟，舞姿翩翩。（記者張宏／攝影）

多年來活躍南加社區、「和平將軍」張治中的女兒張素久20日晚因病辭世，享年91歲。

張素久生前活躍於中美兩地，是海外華人 華僑代表；進入晚年後張素久依然積極參與社區活動，且常在活動中表演探戈舞蹈，展現其精力和活力。她和世界日報 感情深厚，她曾說，世界日報是她來美50年一直陪伴的媒體平台，在洛杉磯 最先知道報紙就是世界日報，買東西、找人，都是看報紙廣告小方塊。

去年正值抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，張素久舉辦其自傳新書發表會，當時還精神不錯，但下半年開始，張素久身體日漸衰弱。即使登台跳舞，也多需舞伴托舉，去年年底她出席美華聯新春聯歡時，已需多人攙扶，且只短暫停留便離開。

張素久生前完成中英文版和平將軍女兒一書的出版，林日昇（左）和陳慧碧（右）攙扶她演唱其喜歡的歌曲。（記者張宏／攝影）

因為張素久子女都在國外，美華聯榮譽主席鹿強作為張素久醫療監護人。他表示，張素久一年前就出現衰弱症狀，張素久最後時刻沒有很大痛苦，18日因為昏迷被送進醫院，靠呼吸機撐了兩天。張素久享年91歲是圓滿的，鹿強和他的太太、巾幗會會長方蕾在張素久90歲時給張素久慶祝生日；當時張素久精神很好，還跳舞。而今年3月的生日，只是小小慶祝一下。

中領館代表、僑界朋友一批批絡繹不絕來醫院送張素久最後一程。（鹿強提供）

鹿強說，他剛從中國返回洛杉磯就在20日一早被醫生叫到醫院待命，中領館副總領事郭志強、張勇和陳慧碧及郭頌等幾任美華聯主席等二、三十人都來醫院送張素久最後一程。

張素久多年好友林日昇表示，他和張素久一起共事30年，兩人初識是1996年正值香港回歸期間，中領館舉辦活動他作為香港代表出席，因此認識張素久。他在1996年香港大學校友會成立第一年籌款50萬美元，因此張素久請他幫忙成立和管理清華大學北美基金，如今基金會已有兩億美元，他也正好管理基金30年。林日昇一路出錢出力支持和見證張素久人生兩次重大時刻，一次是慶祝北京奧運會和上海世博會申辦成功的花車遊行，一次是她30年來三次在迪士尼音樂廳舉辦黃河大合唱。

美國南加州華人華僑成立張素久治喪委員會，5月12日會在惠提爾的玫瑰岡舉辦追思會，在21日發布的訃告寫道，張素久一生心系家國，情牽桑梓，是海外華人華僑愛國精神的卓越代表。她在重大歷史時刻從不缺席，在關鍵關頭總是挺身而出。她團結和帶領南加州廣大僑團，凝聚僑心、匯聚僑力，為維護民族尊嚴、促進祖（籍）國統一、推動美中民間友好交流作出巨大貢獻。