無人機法規限制 越來越嚴

李碩用無人機拍攝的橙縣新港灘。（李碩提供）

無人機能拍攝的題材和技術越來越成熟，穿越機、360全景無人機等相繼出現，越來越好玩，但是相關法規限制，也越來越多。

攝影發燒友李碩表示，相關法規越來越嚴，比如許多景點明確禁止飛行，十幾年前國家公園和很多地方完全無限制，現在很多著名景點、景區、州級景點全部禁止無人機，機場附近的起飛限制和警告也更多，無人機誤飛禁區被提告的案件近年也增多。

李碩表示，他去年考了無人機駕照以備檢查。他說，以前飛機起飛時沒有任何資訊驗證，現在很多時候起飛都要求輸入手機號碼匹配驗證。

李碩介紹無人機駕照考取過程。他表示，注冊前有一些規章制度要閱讀，以便掌握各種規定，但駕照的獲得，其實更像是一個註冊過程，「沒有實際的考試過程，主要是完成一些註冊流程，有5美元註冊費，有效期三年」。獲得駕照後，起飛要進行許可申請。

根據美國聯邦航空局（FAA）規定，在美國無人機拍照是否需取得執照，取決於駕駛人的飛行目的。商業用途（包括出售照片、幫人拍照、宣傳）必須持有FAA Part 107執照；休閒娛樂用途則不需執照，但必須通過免費的在線上安全測試（TRUST），並註冊無人機。

FAA規定，商業用途無人機不論重量多輕（包括250克以下），均需執照。休閒娛樂用途如果無人機重量超過0.55 磅（約250克），則必須在https://faadronezone-access.faa.gov註冊，通過免費的線上安全測試，而且只能在目視範圍內飛行，最高400英尺，不能進入禁飛區；250克以下且僅做娛樂用途的無人機，無需注冊，但仍建議接受線上安全測試。

FAA規定，無人機註冊費，無論是休閒飛行者，還是商業操作員，均為五美元，註冊有效期三年。對休閒飛行者，五美元的費用涵蓋其名下的所有無人機；而如果是商業飛行，則必須為每台無人機單獨支付五美元。

一位使用無人機給南加愛迪生電力公司和警局勘查傳電塔和配合辦案的專業發燒友表示，現在無人機不僅法規嚴，審查也很嚴格，比如他服務的警局和電力公司內部和第三方，都不允許使用來自中國的大疆產品。不過他說，其實他現在用的美國品牌也是深圳那邊來的，只是品牌沒大疆知名。