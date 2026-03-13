聖蓋博燈會3月21、22日Mission街區舉行 發放蛋糕

世界日報創刊50周年，燈會現場發放Uncle Tetsu免費蛋糕與民眾同慶。（Uncle Tetsu提供）

2026聖蓋博 燈會將於3月21日、22日在獨具歷史意義的Mission街區封街舉行，此次活動由世界日報 洛杉磯社與聖蓋博市政府共同主辦，今年欣逢世界日報創刊50周年，主辦單位特別在活動主舞台規畫世界日報的慶生環節，並準備300份Uncle Tetsu迷你起司蛋糕免費發放，邀請民眾共同慶祝世界日報50年的歷程。

世界日報於1976年2月12日創刊，半世紀以來秉持正派辦報理念，致力服務華人社區。五十年來，無論是提供最新新聞資訊，或報導社區重要事件，世界日報始終與華人社區同心同行。

如今，世界日報已不再侷限於紙本報紙，而發展為全天候新聞平台。除了每日發行紙本報紙外，讀者也可透過世界新聞網與World Journal App，享受24小時即時數位新聞服務。此外，世界日報積極經營多元社群平台，包括Facebook、微信公眾號、小紅書 等平台，讓讀者隨時掌握新聞動態。報社也透過各式線上與線下講座、活動，為民眾提供豐富的生活資訊與實用內容。

為感謝讀者朋友長期支持與鼓勵，主辦單位將於燈會活動次日（3/22）中午12點在主舞台舉行世界日報50周年慶生活動，現場將免費發放300份Uncle Tetsu迷你起司蛋糕，邀請民眾一同參與慶祝，共同見證世界日報半世紀的成長與努力。活動免費入場、免費停車，停車資訊如下：

1、San Gabriel Park & Ride－257 South Mission Drive

2、San Gabriel Valley Medical Center－於Broadway與Santa Anita St.的停車場

3、San Gabriel High School－校園北側的交通停車場（從S. Ramona St. 進入）