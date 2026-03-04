河濱縣23年前凶殺案 逮到疑犯

居住於拉昆塔（La Quinta）的46歲尤里貝（Alex Anthony Uribe），因涉嫌於2002年在一場住宅派對中殺害馬奎茲（Herman Marquez）被拘捕。（河濱縣警局）

一宗塵封近23年的命案近日出現重大突破。河濱縣（Riverside County）警局宣布，一名現年46歲的男子因在2002年涉嫌科切拉谷（Coachella Valley）的一宗槍擊命案被捕，案件重啟並進入司法程序。

警方表示，2002年8月11日凌晨約4時15分，員警接獲報案，指拉昆塔（La Quinta）Avenida Mendoza與Calle Durango交叉口附近發生交通事故。員警趕抵現場後，在一輛失事車輛內發現一名成年男子，經確認為27歲、居住於印地歐（Indio）的馬奎茲（Herman Marquez）。他身中槍傷，被當場宣告死亡。

後續調查顯示，馬奎茲當晚曾在Avenida Mendoza 52200號街區的一場住宅派對上與人發生衝突，並在離開住所時遭到槍擊。他設法駕車逃離現場，以高速行駛，但最終失控，撞上多輛停放路邊的車輛。 儘管當年展開大規模調查與取證，案件仍未能取得突破，最終成為懸案。

將近23年後，警局中央兇殺組在鑑識科技進步的基礎上重新檢視相關證據，發掘新的潛在線索與後續調查方向，並決定正式重啟調查，為死者家屬尋求公道。警方表示，此次突破與法醫鑑識技術提升密切相關，但未進一步說明具體證據內容。

在河濱縣檢察官辦公室幫派打擊小組協助下，居住於拉昆塔的尤里貝（Alex Anthony Uribe）於今年2月27日被捕。警方指出，尤里貝被認為是本案唯一涉案嫌疑人。

嫌犯在未發生衝突的情況下被拘留，並以謀殺罪名收押於John J. Benoit拘留所，目前仍在押候審。

警方強調，重啟冷案不僅是為了追究責任，更是為受害者家屬帶來遲來的正義。