河濱縣23年前凶殺案 逮到疑犯

河濱縣訊
居住於拉昆塔（La Quinta）的46歲尤里貝（Alex Anthony Uribe），因涉嫌於2002年在一場住宅派對中殺害馬奎茲（Herman Marquez）被拘捕。（河濱縣警局）
居住於拉昆塔（La Quinta）的46歲尤里貝（Alex Anthony Uribe），因涉嫌於2002年在一場住宅派對中殺害馬奎茲（Herman Marquez）被拘捕。（河濱縣警局）

一宗塵封近23年的命案近日出現重大突破。河濱縣（Riverside County）警局宣布，一名現年46歲的男子因在2002年涉嫌科切拉谷（Coachella Valley）的一宗槍擊命案被捕，案件重啟並進入司法程序。

警方表示，2002年8月11日凌晨約4時15分，員警接獲報案，指拉昆塔（La Quinta）Avenida Mendoza與Calle Durango交叉口附近發生交通事故。員警趕抵現場後，在一輛失事車輛內發現一名成年男子，經確認為27歲、居住於印地歐（Indio）的馬奎茲（Herman Marquez）。他身中槍傷，被當場宣告死亡。

後續調查顯示，馬奎茲當晚曾在Avenida Mendoza 52200號街區的一場住宅派對上與人發生衝突，並在離開住所時遭到槍擊。他設法駕車逃離現場，以高速行駛，但最終失控，撞上多輛停放路邊的車輛。 儘管當年展開大規模調查與取證，案件仍未能取得突破，最終成為懸案。

將近23年後，警局中央兇殺組在鑑識科技進步的基礎上重新檢視相關證據，發掘新的潛在線索與後續調查方向，並決定正式重啟調查，為死者家屬尋求公道。警方表示，此次突破與法醫鑑識技術提升密切相關，但未進一步說明具體證據內容。

在河濱縣檢察官辦公室幫派打擊小組協助下，居住於拉昆塔的尤里貝（Alex Anthony Uribe）於今年2月27日被捕。警方指出，尤里貝被認為是本案唯一涉案嫌疑人。

嫌犯在未發生衝突的情況下被拘留，並以謀殺罪名收押於John J. Benoit拘留所，目前仍在押候審。

警方強調，重啟冷案不僅是為了追究責任，更是為受害者家屬帶來遲來的正義。

洪興與妻子朵麗絲於校園合影。兩人近日捐贈3000萬元支持工程學院發展。（取自校方官網）

文革少年逃離大陸 赴美成企業家 捐3000萬報答母校

2026-02-26 14:54
谷愛凌（Eileen Gu）是代言安踏體育（Anta Sports）的明星之一。圖為谷愛凌為安踏做的廣告宣傳片。（取自安踏體育廣告）

谷愛凌代言 Nike最大中國競爭對手 美國開首店

2026-02-24 22:13
冬奧金牌得主劉美賢，她在場上「mogged」參賽對手。(美聯社)

冬奧花滑金牌劉美賢受訪時說mog了 什麼意思？

2026-03-02 15:58
芭芭拉史翠珊在社群媒體上發文祝賀劉美賢奪得奧運金牌，卻招來批評。（美聯社）

芭芭拉史翠珊發文祝賀劉美賢奪金 這句話讓網友批「蠢透了」

2026-02-27 01:17
綠卡持有者出入境須生物識別檢查，政府正密切跟蹤旅行。(示意圖取自Pexels.com)

新政：綠卡持有者多福利受限 恐遭突擊檢查 旅行也跟蹤

2026-02-26 21:03
于斌樞機紀念安養院院長胡坤（前）帶領護士護工們演唱日語童謠「紅蜻蜓」為110歲人瑞施冰娥老奶奶慶生。（記者楊青╱攝影）

110歲人瑞施冰娥 不愛劇烈運動 靠這招長壽

2026-03-02 01:11

