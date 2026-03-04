我的頻道

以色列空襲伊朗「鎮壓機器」 盼引爆民眾重返街頭起義

對伊朗開戰不忘掃毒 美軍聯手厄瓜多打擊指定恐怖組織

洛詐騙案 鎖定長者、新移民 汽車購買與投資最常見

記者謝雨珊／洛杉磯報導
在洛杉磯地區，汽車購買與投資相關詐騙案件最為常見，受害者多為年長者及新移民。(示意圖取自unsplash）
詐騙事件無處不在，且不同地區盛行的手法各有差異。現任消費者行動（Consumer Action）外展部經理張毓潔（Jamie Woo）表示，在洛杉磯地區，汽車購買與投資相關詐騙案件最為常見，受害者多為年長者及新移民。

張毓潔指出，新移民在汽車消費中尤其容易受騙，因語言能力有限，簽約時未能充分理解貸款年限與條款，比較容易上當受騙；更有人購買問題頻出的「檸檬車（Lemon Car）」，買完車上高速公路立即起火。她建議，新移民購車時應尋求英文能力較佳且可信任的朋友陪同，仔細閱讀合約條款，必要時向專業人士諮詢。

張毓潔也列出其他常見詐騙事件。她表示，商場抽獎後接獲「中獎通知」，實則誘導購買商品或服務；購買標榜「改善百病」的保健品、以低價裝修、假導遊或假醫療服務收取現金後失聯的案例，甚至有不法分子假冒投資收取黃金。有些社區中也發生低價美髮服務拒退款、節慶期間賭場詐騙，以及街頭搶奪名牌包與金飾等事件。

部分商家甚至要求現金交易，不提供收據，導致數千美元支出難以追回。她提醒民眾，出門時應避免攜帶大量現金或貴重物品，並對過度優惠或態度惡劣的商家保持高度警覺。

張毓潔強烈建議，新移民及年長者應主動學習基本英語及當地法律、消費與信用規範，了解自身權益與責任。她也表示，老年人口雖占全美約10%，卻占詐騙案件比例高達30%。退休長者因與外界接觸減少或獨居，往往在未與親友討論的情況下做出金錢決定，容易成為詐騙集團的鎖定對象。她建議，長者應多與親友、社區組織保持聯繫，吸收新知識，避免因孤立或資訊不足而遭受重大損失。

若民眾遭遇詐騙或不良商業行為，可撥打聯邦貿易委員會（FTC）專線877-382-4357，按3選擇語言協助，提供中文、英文、西班牙、越南與韓文。

張毓潔（見圖）建議，新移民及年長者應主動學習基本英語及當地法律、消費與信用規範，了解自身權益與責任。(記者謝雨珊／攝影）

洪興與妻子朵麗絲於校園合影。兩人近日捐贈3000萬元支持工程學院發展。（取自校方官網）

文革少年逃離大陸 赴美成企業家 捐3000萬報答母校

2026-02-26 14:54
谷愛凌（Eileen Gu）是代言安踏體育（Anta Sports）的明星之一。圖為谷愛凌為安踏做的廣告宣傳片。（取自安踏體育廣告）

谷愛凌代言 Nike最大中國競爭對手 美國開首店

2026-02-24 22:13
冬奧金牌得主劉美賢，她在場上「mogged」參賽對手。(美聯社)

冬奧花滑金牌劉美賢受訪時說mog了 什麼意思？

2026-03-02 15:58
芭芭拉史翠珊在社群媒體上發文祝賀劉美賢奪得奧運金牌，卻招來批評。（美聯社）

芭芭拉史翠珊發文祝賀劉美賢奪金 這句話讓網友批「蠢透了」

2026-02-27 01:17
綠卡持有者出入境須生物識別檢查，政府正密切跟蹤旅行。(示意圖取自Pexels.com)

新政：綠卡持有者多福利受限 恐遭突擊檢查 旅行也跟蹤

2026-02-26 21:03
于斌樞機紀念安養院院長胡坤（前）帶領護士護工們演唱日語童謠「紅蜻蜓」為110歲人瑞施冰娥老奶奶慶生。（記者楊青╱攝影）

110歲人瑞施冰娥 不愛劇烈運動 靠這招長壽

2026-03-02 01:11

