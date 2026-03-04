洛詐騙案 鎖定長者、新移民 汽車購買與投資最常見

在洛杉磯地區，汽車購買與投資相關詐騙案件最為常見，受害者多為年長者及新移民。(示意圖取自unsplash）

詐騙事件無處不在，且不同地區盛行的手法各有差異。現任消費者行動（Consumer Action）外展部經理張毓潔（Jamie Woo）表示，在洛杉磯地區，汽車購買與投資相關詐騙案件最為常見，受害者多為年長者及新移民。

張毓潔指出，新移民在汽車消費中尤其容易受騙，因語言能力有限，簽約時未能充分理解貸款年限與條款，比較容易上當受騙；更有人購買問題頻出的「檸檬車（Lemon Car）」，買完車上高速公路立即起火。她建議，新移民購車時應尋求英文能力較佳且可信任的朋友陪同，仔細閱讀合約條款，必要時向專業人士諮詢。

張毓潔也列出其他常見詐騙事件。她表示，商場抽獎後接獲「中獎通知」，實則誘導購買商品或服務；購買標榜「改善百病」的保健品、以低價裝修、假導遊或假醫療服務收取現金後失聯的案例，甚至有不法分子假冒投資收取黃金。有些社區中也發生低價美髮服務拒退款、節慶期間賭場詐騙，以及街頭搶奪名牌包與金飾等事件。

部分商家甚至要求現金交易，不提供收據，導致數千美元支出難以追回。她提醒民眾，出門時應避免攜帶大量現金或貴重物品，並對過度優惠或態度惡劣的商家保持高度警覺。

張毓潔強烈建議，新移民及年長者應主動學習基本英語及當地法律、消費與信用規範，了解自身權益與責任。她也表示，老年人口雖占全美約10%，卻占詐騙案件比例高達30%。退休長者因與外界接觸減少或獨居，往往在未與親友討論的情況下做出金錢決定，容易成為詐騙集團 的鎖定對象。她建議，長者應多與親友、社區組織保持聯繫，吸收新知識，避免因孤立或資訊不足而遭受重大損失。

若民眾遭遇詐騙或不良商業行為，可撥打聯邦貿易委員會（FTC）專線877-382-4357，按3選擇語言協助，提供中文、英文、西班牙、越南與韓文。