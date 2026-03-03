我的頻道

冬奧／劉美賢談奪金心法：失誤也很美、沒什麼好緊張

伊朗戰火引爆全球震盪 美股卻抗跌？3大關鍵因素

世華南加分會孟心韻接棒 頒發金冠獎

記者張庭瑜╱洛杉磯報導
第28屆會長孟心韻於交接典禮中主持敲鐘儀式，象徵新任期正式展開。（記者張庭瑜╱攝影）
世界華人工商婦女企管協會南加州分會28日在洛杉磯舉行第27、28屆會長交接典禮暨第九屆金冠獎頒獎典禮，新任會長孟心韻正式接棒，並頒發金冠獎表揚傑出女性代表。包括駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長紀欽耀及多位民選官員到場致意。

交接典禮中，第27屆會長李敏華致詞，感謝理監事與全體姊妹支持，指出2025年以「敏思力行、綻放世華」為年度主軸，期望在穩健中定方向、在行動中累積成果，讓分會在社區與主流社會持續發揮影響力。

第28屆新任會長孟心韻表示將秉持團結、專業與影響力三大主軸帶領分會，並強調接任會長一職「心中最深的感受是責任」，會長不僅是分會內部的領導角色，更代表對外形象與社區信任。她說，未來一年將以更明確方向與更嚴謹態度帶領團隊穩步推動會務，強調年會成功來自長時間籌備與團隊合作成果，並感謝理監事、工作團隊及家人長期支持，期盼持續與僑界團體合作、整合資源服務社區，讓世華南加州分會在專業與公益兩方面都有更深、更長遠的耕耘。

典禮同時頒發「傑出會員獎」與「金冠獎」，表彰在專業領域及社會服務上表現卓越的會員。今年第九屆金冠獎五位得主為李敏妮、潘子瑜、黃群雁、孫美華與黃瑞雅，由孟心韻會長及世界華人工商婦女企管協會第一副總會長陳玲華共同頒獎。會中還進行了傑出會員表揚，江瑞瀛獲「傑出貢獻獎」、鄭怡薇獲「卓越貢獻獎」。

活動亦邀請多位僑界與政要蒞臨致詞，包括駐洛杉磯台北經濟文化辦事處紀欽耀處長、中華民國國策顧問田詒鴻博士、聯邦眾議員趙美心、加州眾議員方樹強等。紀欽耀致詞時，肯定世華南加分會長年深耕僑界與社區服務的投入與成果，並代表中華民國僑務委員會委員長徐佳青，頒發感謝狀予卸任會長李敏華及當選證書予新任會長孟心韻，象徵新舊團隊順利傳承與延續；與會民選官員則分別頒發賀狀，向兩任會長及全體團隊表達祝賀與肯定。

副總會長陳玲華於第九屆金冠獎頒獎典禮中發表致詞，肯定南加州分會長期推動女性企業交...
第一至第九屆金冠獎得主於舞台上合影，展現歷屆傳承與女性領袖力量。（記者張庭瑜╱攝...
聯邦第28選區眾議員趙美心（中）出席致賀，並向第27屆會長李敏華（右）與第28屆...
舞獅團隊於開幕式演出，象徵吉祥與會務興盛。（記者張庭瑜╱攝影）
李敏華於典禮中致詞，回顧任內工作成果並感謝會員支持。（記者張庭瑜╱攝影）
第九屆金冠獎七位評審委員於典禮中合影。評審團成員包括陳英煌、王冠惠、鍾佩珍、田詒...
駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長紀欽耀（中）代表僑務委員會委員長徐佳青，分別頒發感...
孟心韻於典禮中發表就職感言，說明未來會務推動方向與重點。（記者張庭瑜╱攝影）
第九屆金冠獎五位得主獲主辦單位肯定其在專業領域與社會服務上的表現。（記者張庭瑜╱...
世界華人工商婦女企管協會南加州分會舉行第27、28屆會長交接典禮暨第九屆金冠獎頒...
