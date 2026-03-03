多族裔社區文化交流 南加主流城市首慶農曆新年

庫爾富市長Freddy Puza（左一）和聯邦眾議員Sydney Kamlager Dove（左二）和中文學校校長羅西潛（右三）及南灣華人協會創會會長王薇（右一）等合影。（主辦方提供）

南加主流城市首次舉辦農曆新年慶祝活動。由庫爾富市（Culver City）與當地華人中文學校日前共同主辦首屆農曆新年慶典，活動現場人潮湧動，吸引超過800名社區居民到場參與，創下歷史紀錄，展現多族裔社區的融合和文化交流。

現場節目精彩紛呈。南灣鑼鼓隊以鏗鏘震撼的鼓聲點燃全場氣氛。旗袍秀、民族舞蹈、兒童才藝展示、傳統樂器演奏、合唱與獨唱、功夫扇與太極劍表演輪番登場。壓軸的舞龍舞獅將現場氣氛推向高潮，贏得陣陣掌聲。紫鵲中文學校校長羅西潛表示，中文學校在當地成立四年時間，吸引不少主流子女和華裔子弟入學，其中不乏好萊塢明星小孩。學校始終堅持語言與文化並重初心，不僅致力於沉浸式中文教育，更希望成為文化傳承者，讓孩子們在理解與認同中，真正為自己文化感到自豪。

作為弘揚中華文化一部分，羅西潛一直希望在城市舉辦春節慶祝活動。日前她向市長Freddy Puza提議，相關提案在市議會會議上最終被通過。活動現場不同族裔家庭齊聚一堂，在歡聲笑語中拉近彼此距離，真實展現多元文化在社區中的融合與共生。

庫爾富市長Freddy Puza表示，這次慶典是城市歷史性的時刻，展示出城市的文化包容和多元。聯邦眾議員Sydney Kamlager Dove也到場致辭表示，這場首屆慶典將成為城市年度全新社區傳統。美國加州南灣華人協會青少年中心代表Sophia Thomson到場支持，表達協會對社區文化活動持續支持的承諾。

現場還特別設置傳統文化互動體驗區，包括面塑、非遺拓印、書法寫福字寫對聯、漆扇製作等項目，讓參與者近距離感受中華文化的獨特魅力。憨態可掬的大熊貓人偶深受孩子們喜愛，現場洋溢著濃濃的節日喜慶氛圍。

