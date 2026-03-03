康谷中華文化協會 千橡春晚演繹傳承

我的頻道

由康谷中華文化協會（CCCA）主辦的年度春晚2月28日在千橡市藝術廣場Fred Kavli Theatre舉行。（主辦方提供）
由康谷中華文化協會（CCCA）主辦的年度春晚2月28日在千橡市藝術廣場Fred Kavli Theatre舉行。晚會以「馭夢千里」為主題，透過多元藝術形式，展現海外華人追夢歷程與文化傳承。

演出在詩朗誦「根與光」中揭幕，社區歷任會長、校長及主編登台回顧耕耘歲月。協會主席楊雋表示，數十年文化滋養讓夢想彼此照亮。年度春晚既是對社區歷史的致敬，也展現華人群體堅定自信、共赴未來的步伐。康谷中華文化協會多年來致力於連接社區、傳承文化。這次不僅是視覺盛宴，也是康谷華人社區對其半個世紀歷史的致敬，展示康谷華人群體在馭夢路上的堅定步伐與文化自信。

開幕舞「薪火相傳」融合堂鼓、童舞與武藝，彰顯「以教育為根、文化為魂」的理念。節目編排橫跨中西，Newbury Park高中室內樂團演奏「睡美人」、「馴龍高手」，鋼琴家範心怡獻上「愛的旋律」。少年合唱團演唱「蝸牛」，Trinity Bliss帶來原創歌曲，洋溢青春活力。民族舞蹈「客家採茶舞」、「花兒納吉」、「唐宮闕音」、「豐年」呈現中華文化多元之美。原創舞蹈「棕櫚頌」以南加棕櫚樹為意象，傳遞生命力量。

中文學校學生表現亮眼，童聲歌舞與舞台劇「哪吒」贏得滿堂喝彩。壓軸舞「馭夢千里」由不同世代同台演出，傳遞陪伴與傳承的力量。

演出節目豐富多彩。（主辦方提供）
晚會以「馭夢千里」為主題，透過多元藝術形式，展現海外華人追夢歷程與文化傳承。（主辦方提供）

