外送機器人失控 撞民宅扯壞圍籬

Coco外送機器人日前闖入民宅後花園，造成屋主損失。（Coco Robotics官網）

KTLA 5電視台報導，東好萊塢（East Hollywood）居民瑞爾（Kaiya Reel）成了粉紅色「Coco」外送機器人最新受害者。該機器人因失控闖入她家花園，扯壞圍籬，造成財務損失。

這起事件發生於週末。瑞爾說，當時她在屋內，突然聽見屋外傳來一陣騷動。「我走出來時，發現那台Coco在我的花園裡」她告訴KTLA，「它的輪子卡著我的圍籬，把花園裡一整排盆栽掀翻，然後拖著圍籬離開。」瑞爾說，當時她立刻追著機器人跑，一邊喊著「停下來」。

「我在馬路中間追著機器人大喊，看起來像個瘋子」她無奈地說，機器人不但沒有減速，還拖著圍籬與棕櫚葉勇闖街頭，掃到路邊停放的車輛。「我試圖擋在它面前，但它卻一直想繞過我」她說。

鄰居漢森（Roman Henson）表示，「我聽到一陣嘎吱聲，回頭一看，機器人已衝過圍籬，還拖著它往前走。」當地居民告訴KTLA，這些粉紅色外送機器人在社區內相當常見，如今出現失控狀況令人憂心。「我們已經有Coco、Waymo ，它們都來了」漢森半開玩笑說。

真正令居民擔憂的的是，這並非外送機器人首次出現問題。先前一台Coco機器人被拍到撞上一輛救護車；另一家公司旗下機器人，也曾推倒停放的摩托車。還有一台機器人，在一名使用電動代步車男子前方突然急停，造成潛在危險。

「這些公司可以隨意把他們的技術傾銷至我們社區，卻似乎沒有明確的責任機制」瑞爾說，她現在開始紀錄社區內機器人活動情況。她也聯繫經營Coco機器人公司，對方表示會賠償她花園損失，承諾採取內部措施，避免類似情況再次發生。KTLA截稿前尚未得到Coco公司評論。