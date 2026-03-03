我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

冬奧／劉美賢談奪金心法：失誤也很美、沒什麼好緊張

伊朗戰火引爆全球震盪 美股卻抗跌？3大關鍵因素

外送機器人失控 撞民宅扯壞圍籬

編譯陳盈霖／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
Coco外送機器人日前闖入民宅後花園，造成屋主損失。（Coco Robotics官網）
Coco外送機器人日前闖入民宅後花園，造成屋主損失。（Coco Robotics官網）

KTLA 5電視台報導，東好萊塢（East Hollywood）居民瑞爾（Kaiya Reel）成了粉紅色「Coco」外送機器人最新受害者。該機器人因失控闖入她家花園，扯壞圍籬，造成財務損失。

這起事件發生於週末。瑞爾說，當時她在屋內，突然聽見屋外傳來一陣騷動。「我走出來時，發現那台Coco在我的花園裡」她告訴KTLA，「它的輪子卡著我的圍籬，把花園裡一整排盆栽掀翻，然後拖著圍籬離開。」瑞爾說，當時她立刻追著機器人跑，一邊喊著「停下來」。

「我在馬路中間追著機器人大喊，看起來像個瘋子」她無奈地說，機器人不但沒有減速，還拖著圍籬與棕櫚葉勇闖街頭，掃到路邊停放的車輛。「我試圖擋在它面前，但它卻一直想繞過我」她說。

鄰居漢森（Roman Henson）表示，「我聽到一陣嘎吱聲，回頭一看，機器人已衝過圍籬，還拖著它往前走。」當地居民告訴KTLA，這些粉紅色外送機器人在社區內相當常見，如今出現失控狀況令人憂心。「我們已經有Coco、Waymo，它們都來了」漢森半開玩笑說。

真正令居民擔憂的的是，這並非外送機器人首次出現問題。先前一台Coco機器人被拍到撞上一輛救護車；另一家公司旗下機器人，也曾推倒停放的摩托車。還有一台機器人，在一名使用電動代步車男子前方突然急停，造成潛在危險。

「這些公司可以隨意把他們的技術傾銷至我們社區，卻似乎沒有明確的責任機制」瑞爾說，她現在開始紀錄社區內機器人活動情況。她也聯繫經營Coco機器人公司，對方表示會賠償她花園損失，承諾採取內部措施，避免類似情況再次發生。KTLA截稿前尚未得到Coco公司評論。

世報陪您半世紀

Waymo

上一則

世華南加分會孟心韻接棒 頒發金冠獎

下一則

在室友食物上噴殺蟲劑 監控畫面曝光 加州男被捕

延伸閱讀

華女路上停車幫助陌生男 不料對方竟有這企圖

華女路上停車幫助陌生男 不料對方竟有這企圖
還以為地震…米蘭電車撞樓2死38傷 外送員跳自行車逃命

還以為地震…米蘭電車撞樓2死38傷 外送員跳自行車逃命
南加爾灣豪宅現「可疑」實驗室 FBI連查數日

南加爾灣豪宅現「可疑」實驗室 FBI連查數日
信用卡遭盜刷 60天內通報多半可免承擔損失

信用卡遭盜刷 60天內通報多半可免承擔損失
AI帶你看房 灣區租屋市場變天 無人公寓時代來臨

AI帶你看房 灣區租屋市場變天 無人公寓時代來臨
華州男住家外刺死4人遭警擊斃 母親曾申請保護令 尚未送達前出事

華州男住家外刺死4人遭警擊斃 母親曾申請保護令 尚未送達前出事

熱門新聞

洪興與妻子朵麗絲於校園合影。兩人近日捐贈3000萬元支持工程學院發展。（取自校方官網）

文革少年逃離大陸 赴美成企業家 捐3000萬報答母校

2026-02-26 14:54
谷愛凌（Eileen Gu）是代言安踏體育（Anta Sports）的明星之一。圖為谷愛凌為安踏做的廣告宣傳片。（取自安踏體育廣告）

谷愛凌代言 Nike最大中國競爭對手 美國開首店

2026-02-24 22:13
冬奧史上最令人矚目的選手之一谷愛凌（右），其父親身分始終成謎。她的母親谷燕（左）在米蘭冬奧會上為女兒加油。（美聯社）

谷愛凌的父親 是誰？

2026-02-21 21:30
芭芭拉史翠珊在社群媒體上發文祝賀劉美賢奪得奧運金牌，卻招來批評。（美聯社）

芭芭拉史翠珊發文祝賀劉美賢奪金 這句話讓網友批「蠢透了」

2026-02-27 01:17
冬奧金牌得主劉美賢，她在場上「mogged」參賽對手。(美聯社)

冬奧花滑金牌劉美賢受訪時說mog了 什麼意思？

2026-03-02 15:58
綠卡持有者出入境須生物識別檢查，政府正密切跟蹤旅行。(示意圖取自Pexels.com)

新政：綠卡持有者多福利受限 恐遭突擊檢查 旅行也跟蹤

2026-02-26 21:03

超人氣

更多 >
冬奧花滑金牌劉美賢受訪時說mog了 什麼意思？

冬奧花滑金牌劉美賢受訪時說mog了 什麼意思？
伊朗裔記者要曼達尼住嘴：別再跟我們說教什麼是和平

伊朗裔記者要曼達尼住嘴：別再跟我們說教什麼是和平
日子難過 如今美國人最常見5省錢習慣

日子難過 如今美國人最常見5省錢習慣
美、以攻伊 跌破一眾「中國專家」眼鏡…反著聽就對了？

美、以攻伊 跌破一眾「中國專家」眼鏡…反著聽就對了？
雲南男「一次」就染愛滋 因對方太帥…忍不住、沒戴套

雲南男「一次」就染愛滋 因對方太帥…忍不住、沒戴套