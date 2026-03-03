在室友食物上噴殺蟲劑 監控畫面曝光 加州男被捕

一男子涉用殺蟲劑噴在室友的食物上，警方扣留蟲劑噴做為證據。示意圖，同品版牌，非警方扣押品。（取自Raid商品網頁）

KTLA 5電視台報導，聖塔克拉利塔（Santa Clarita）大衛與比莉索恩霍伯（David and Billy Sonhopper）夫妻根據監控畫面，指控室友多次在他們食物中噴灑殺蟲劑。洛縣警局24日晚間約8時左右據報前往該市Cedar Ridge Court 2800號街區，與涉嫌男子布萊伯里（Timothy Bradbury）對峙數小時後將其拘捕，最終以輕罪釋放。索恩霍伯夫妻暫住他處。

根據KTLA掌握的資訊，這對夫妻23日發現兩起分別發生於2025年10月10日與同年12月20日監控影片後，隨即報警。該電視台取得的監控畫面似乎顯示，一名男子對食物噴灑殺蟲劑，包括看起來裝在袋中的雜貨，及擺放於檯面上的水果等。2025年12月20日錄製的畫面，也似乎顯示這名戴著防毒面具男子，在儲藏室內噴灑農藥。

根據索恩霍伯夫妻，他們近來出現嚴重健康問題，至今無法解釋病因，醫師認為可能與中毒相符。大衛表示，「我們覺得身體怪怪的，就去了醫院..我有肝損傷，她在原本就有的健康問題外又出現新症狀。我們不太確定那是什麼..我們也做了血液檢查等。」

大衛指出，影片中也顯示室友承認「在我們一起住的一年多裡，他做過其他所有事。」比莉說：「我們在屋內各自有自己區域，只有廚房共用。我們各自有浴室，他闖進我們房間兩次，甚至可能更多次，直到我們換了門鎖為止。」她還指控布萊伯里偷走她的藥物與身分證，剪壞他們的衣服。「我們不得不重新添購衣物，買了輛新車。他是個瘋子，我覺得他需要幫助。」

當天警方到場後，布萊伯里將自己反鎖屋內拒絕出來。對峙數小時後，據稱在未發生衝突的情況下被警方拘留。一名洛縣警局官員透露，布萊伯里當場以輕罪開立傳票後獲釋。一罐Raid品牌殺蟲劑被警方當作證物帶走。

目前暫住Airbnb的索恩霍伯夫妻，希望相關單位對布萊伯里提出更嚴重指控。根據加州刑法第347(a)條，蓄意對他人下毒屬重罪，最高可處兩年、四年或五年有期徒刑。