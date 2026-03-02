科技監控快速擴張、邊界模糊 法律慢半拍專家憂

美國社群媒體舉辦研討會，探討在大規模驅逐政策推動下，監控科技快速擴張所涉及的制度與法律問題。（會議截圖）

美國社群媒體（ACoM）上月27日舉辦研討會，探討在大規模驅逐政策推動下，監控科技快速擴張涉及的制度與法律問題。討論範圍涵蓋跨部門資料整合、臉部辨識 技術、手機與網路監控，以及政府向科技公司與州政府索取資料等。

與會者指出，近期相關要求已延伸至投票紀錄、公共福利資料與稅務資訊。多名講者從政策、科技與倫理層面分析其背景與可能影響。

Migration Policy Institute資深政策分析師Ariel G. Ruiz Soto表示，移民執法使用科技並非新事，但近年政府加強跨部門資料系統的「可互通性」（interoperability），使不同機構能直接搜尋與查詢彼此資料庫。他指出，相關資料來源包括州車管所（DMV）紀錄、融合資料中心（Fusion Centers）、私人資料仲介商與航空旅客資訊。國土安全部（DHS）亦與科技公司合作強化系統整合，例如長期承包商Palantir獲得3000萬美元合約，建置名為「ImmigrationOS」的系統，用於篩選可被驅逐的非公民、追蹤在美動向並協調拘留與遣返流程。

他並提到，政府正擴大生物識別資料蒐集，包括臉部影像、虹膜掃描、指紋、掌紋與聲紋等。儘管逮捕人數增加，遣返數量並未同比提升；同時，大規模資料蒐集可能對醫療、學校與公共福利的使用產生寒蟬效應。

科技記者、「In the Loop」作者Jacob Ward則從技術演進角度指出，美國國防高等研究計畫署（DARPA）曾推動「Janus計畫」，嘗試透過照片辨識拍攝地點與人物身分；臉部辨識公司Clearview AI可比對網路公開照片識別個人。軍事科技公司Anduril開發的「Lattice」系統，則結合無人機與長距離攝影技術，用於邊境監控。

Ward指出，目前已有技術可透過雷射在遠距離辨識個人心跳，或利用Wi-Fi訊號進行室內定位，甚至透過感測技術讀取口罩後的唇形。他表示，美國尚未建立聯邦層級的資料隱私與透明法律框架，科技公司長期主張自我監管，但相關倫理與民主監督機制仍在討論之中。

曾在Palantir從事敘事與設計工作的Juan Sebastián Pinto則談到科技公司的敘事策略。他指出，部分公司透過強調技術發展的「必然性」，淡化其制度與社會影響，並將倫理責任交由政府決策者承擔。他提及ICE 內部吹哨者Ryan Schrenk的說法，質疑執法程序是否符合憲法。

Pinto引用社會思想家Jacques Ellul的觀點表示，評估科技不能只看技術本身，也必須觀察其應用方式、推廣策略與對民主制度的影響。他指出，相關平台技術，例如源自軍事情資與目標鎖定系統Project Maven，如今應用於國內執法場景，引發第四修正案相關討論。