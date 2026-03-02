前爾灣市長姜石熙參選市議員 融合聯邦經驗 拚再為社區服務

我的頻道

記者謝雨珊／洛杉磯報導
曾任兩屆爾灣市長、並在聯邦政府擔任高級官員的韓裔姜石熙（Sukhee Kang），近日宣布參選爾灣第一區市議員席位。（記者謝雨珊／攝影） 謝雨珊
曾任兩屆爾灣市長、並在聯邦政府擔任高級官員的韓裔姜石熙（Sukhee Kang），近日宣布參選爾灣第一區市議員席位。他表示，希望把多年來在地方與聯邦層級累積的公共服務經驗帶回社區，在城市快速發展之際，協助爾灣維持穩定成長與團結合作。他強調，公共服務沒有層級之分，無論在地方或聯邦，核心目標都是為人民服務。

回顧個人歷程，姜石熙指出，自己在韓國完成軍事院校教育後被派駐美國，作為第一代移民，未曾在美國受教育，卻憑藉努力一步步在社區扎根，最終成為爾灣首位亞裔市長，展現移民在美國實現理想的可能性。卸任市長後，他於拜登政府任內出任聯邦總務署（General Services Administration，GSA）區域行政官，負責管理涵蓋洛杉磯、舊金山、西雅圖及夏威夷等地的聯邦建築與設施，總數超過1800棟政府辦公大樓與法院設施。

他指出，在任期間參與推動「兩黨基礎設施法案」相關計畫，成功爭取約72億美元經費，用於翻新與擴建老舊聯邦設施。相關工程不僅提升公共服務品質，也創造大量就業機會，讓他對聯邦政府運作與跨層級合作有更深入的理解。

談到為何在擔任聯邦職務後仍決定回到地方參選，姜石熙表示，自己花了數個月思考後認為，公共服務的本質就是服務社區，無論在哪一個層級都同樣重要。「我做過市議員、副市長、市長，也在聯邦政府服務，現在希望回到最熟悉的地方回饋。」

自1986年搬到爾灣以來，姜石熙見證城市人口從約21萬增長至超過33萬，發展迅速，也帶來更複雜的城市問題，需要具備經驗與執行力的領導者。

推動混合社區 解決居住問題

 

談及房市與公共議題，姜石熙坦言，在房價持續攀升的爾灣，推動可負擔住房極具挑戰。「很多人會問，在爾灣什麼才算可負擔？」他指出，市府透過政策規範開發比例與租金，並採用「混合社區」原則，將低收入住宅與一般住宅混合規畫，讓不同收入層居民共同生活，避免形成社區隔離。

結合社區組織 捍衛公共安全

在公共安全方面，他強調，爾灣過去20年多次被FBI評為全美最安全城市之一，但隨著人口增加，無家可歸與非暴力犯罪等問題浮現。他認為，公共安全不能只靠警察，需結合企業、學校、非營利機構與社區組織共同合作。

垃圾掩埋場交通 將合理規畫

 

至於很多爾灣市民關心的垃圾填埋場交通問題，姜石熙指出，該設施已有30多年歷史，原先周邊無住宅，因此設置合理，但隨著社區發展，垃圾車進出已造成交通擁堵，尤其影響學校上學時段。他承諾，若當選將召集相關單位提出專用路線方案，透過合理規畫減輕社區負擔，並以數據說服各方合作落實。他表示，挑戰包括居民的反對聲音、政府協調困難及政治因素，但只要方案對各方有利，就能完成推動。

對於外界關心此次參選是否因市議會運作出現問題，姜石熙表示，目前市府並無嚴重危機，但仍有改進空間。去年選舉制度改革後，市議會由五席增至七席並採分區選舉，2024年有多位新任議員加入，但整體討論多、合作卻不足。

他認為，爾灣是全美最具多元性的城市之一，因此需要能凝聚不同族群的領導者。「不論民主黨或共和黨，都應該一起做事，我希望能用經驗促進合作，讓市議會更團結。」

姜石熙強調，自己已不再年輕，這可能是最後一次為社區服務的機會，因此決定再次投入地方選舉，把多年累積的經驗回饋給爾灣市民。

韓裔姜石熙（左）為爾灣首位亞裔市長，近日拜訪世界日報洛杉磯社社長于趾琴（右）談論...
韓裔姜石熙（左）為爾灣首位亞裔市長，近日拜訪世界日報洛杉磯社社長于趾琴（右）談論自身經歷與想法。（記者謝雨珊／攝影）

