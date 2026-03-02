南加中文學校春季研討會 探討中文教學挑戰

我的頻道

記者邵敏／洛杉磯報導
南加州中文學校聯合會，1日在洛僑中心舉辦春季教學研討會。（記者邵敏／攝影）
南加州中文學校聯合會，1日在洛僑中心舉辦春季教學研討會。（記者邵敏／攝影）

南加州中文學校聯合會，3月1日在洛僑中心舉辦春季教學研討會，來自洛杉磯、聖地牙哥等地逾百位中文教師齊聚一堂，探討中文教學未來的挑戰與實務策略。

適逢聯合會創立50周年，今年以「璀璨五十創新猷—深耕文化、跨域致用」為主題，邀請多位長期投入中文教育的專家學者主講。研討會透過主題演講、教學工作坊及經驗分享等多元形式進行，內容涵蓋AI協作教學、成人教學挑戰、任務型教學，以及跨學科融合的沉浸式教學實踐等議題。

沛普丹大學（Pepperdine University）教育與心理學研究生院助理教授黃浩文擔任專題主講人，介紹「超語」（translanguaging）作為一種有意識的教學方法，協助學生理解學習內容、發展身分認同，並建立對中文語言與文化的長期連結。他以「輸入、歷程、輸出」的教學架構，說明如何策略性運用跨語實踐，提升學習成效。

沛普丹大學助理教授黃浩文介紹「超語」（translanguaging），協助學生...
沛普丹大學助理教授黃浩文介紹「超語」（translanguaging），協助學生理解學習內容、發展身分認同。（記者邵敏／攝影）

研討會中，教師們亦就多項議題進行交流，包括與主流學校接軌的「如何打造學生著迷的魔幻中文課」、「雙文化視角下的海外中文教學」、「培養跨文化能力的教學資源」；適用於低中年級的「海外學生書寫困境與對策」、「闖關式任務設計的教學實踐」；以及台灣華語文學習中心（TCML）教師分享的「成人華語教學經驗」等。此外，「被點亮的課堂——從ACTFL-5C標準到教案整合與實作」專題，分享參與師培沉浸式教學專案的成果與心得。

南加州中文學校聯合會會長劉玉𤧞，致詞感謝教師踴躍參與，期盼與會者將所學帶回課堂，實際應用於教學，嘉惠更多學生。洛杉磯華僑文教服務中心主任鍾佩珍、聖瑪利諾學區教委張志堅等嘉賓到場致詞，表達對中文教育的支持。

聯合會表示，為慶祝成立50周年，今年暑假特別推出STEM科學教育計畫，將在聖地牙哥、哈岡（Hacienda Heights）等地，舉辦為期七周的中文沉浸式科學營，現正招募20名具中文能力的高中生科學志工參與教學。沉浸式科學營將結合科學繪本教學，引導2至5年級學生在全中文語境中觀察生活中的科學現象，並提升中文閱讀與寫作的實際應用能力。科學志工報名詳情，請參閱活動網站：https://www.science-camp.org/。

南加州中文學校聯合會會長劉玉𤧞，致詞感謝教師踴躍參與。（記者邵敏／攝影）
南加州中文學校聯合會會長劉玉𤧞，致詞感謝教師踴躍參與。（記者邵敏／攝影）

來自洛杉磯、聖地牙哥等地逾百位中文教師齊聚一堂。（記者邵敏／攝影）
來自洛杉磯、聖地牙哥等地逾百位中文教師齊聚一堂。（記者邵敏／攝影）

