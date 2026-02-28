追思二二八 賴清德影音與會

我的頻道

記者戴啟鉻／洛杉磯報導
駐洛杉磯台北經文處處長紀欽耀分享小時候聽到二二八這三個字的經歷。（記者戴啟鉻／攝影） 戴啟鉻
駐洛杉磯台北經文處處長紀欽耀分享小時候聽到二二八這三個字的經歷。（記者戴啟鉻／攝影） 戴啟鉻

「2026大洛杉磯二二八追思紀念會」28日在洛僑中心舉行。中華民國總統賴清德通過錄製視頻致詞，他高度讚揚南加州台灣鄉親在台灣受威權統治最艱難時期，人民聲音被壓制時，在海外為台灣奔走，將台灣真實情況，傳達給國際社會。

台灣會館合唱團的紀念歌曲，為活動拉開序幕。在肅穆莊重的點燈儀式中，參與者們表達紀念、默哀二二八犧牲的台灣人。活動現場還設置二二八事件歷史資料展示板。

駐洛杉磯台北經濟文化處處長紀欽耀說，他在小學時聽到二二八這三個字，當時不知道是什麼意思。他回家問父親，父親只告知，「不要講，不要問」。在那個年代，沒有網路，教科書裡也沒有寫，這段歷史像是被刻意隱藏。對小孩子來說，越是不能說，就越覺得恐怖。為什麼2月28日只是二月的最後一天，卻成為不能提的日子？一直到後來，慢慢透過圖書館查資料，向歷史教授請教，才知道那段歷史的真相。但即使如此，當年要公開紀念二二八，也並不容易。

紀欽耀表示，陳水扁總統任內，將2月28日正式訂為「和平紀念日」，並列為國定假日。很多人一開始會問：「為什麼放假？」但正因為放假，大家才會去了解，為什麼今天要紀念？這是一種提醒，是國家用制度告訴人民：這段歷史不能忘記。要強調的是：台灣今天的自由與民主，不是從天上掉下來的禮物，而是許多前人付出代價、歷經苦難換來的成果。

台灣會館董事長田詒鴻表示，更重要的是，要讓第二代、第三代，甚至未來更多世代，永遠記得這段歷史。因為唯有記得，才能避免重演；唯有了解，才能珍惜現在。必須清楚告訴下一代：今天台灣所擁有的自由與民主，並不是理所當然，而是無數人付出代價換來的成果。

二二八追思紀念大會總召李賢群表示，台灣是生活在這塊土地上的人民所共同擁有。無論歷史背景如何，我們都應該互相尊重，承認彼此的存在與感受。更應該珍惜今天的自由。

活動還播放「二二八與白色恐怖」錄影介紹及視訊演講。2026二二八追思紀念大會主辦者是大洛杉磯台灣會館基金會暨台美社團。

「2026大洛杉磯二二八追思紀念會」28日在洛僑中心舉行，諸多民眾參與。（記者戴...
「2026大洛杉磯二二八追思紀念會」28日在洛僑中心舉行，諸多民眾參與。（記者戴啟鉻／攝影） 戴啟鉻

點燈儀式，紀念默哀二二八犧牲的台灣人。（記者戴啟鉻／攝影） 戴啟鉻
點燈儀式，紀念默哀二二八犧牲的台灣人。（記者戴啟鉻／攝影） 戴啟鉻

洛杉磯 二二八事件 二二八

