推動數位關懷 AI教育基金會開手機AI實作課

講師謝逸琦（中）於課堂中逐一指導學員操作手機功能，採實體互動教學模式，協助學員熟悉AI應用。（主辦單位提供）

為推動人工智慧 應用普及、縮短數位落差，AI教育基金會主辦的「AI手機功能教學課程」日前正式開課。課程由基金會會長、同時身兼僑務委員的潘意玲規畫推動。

隨著人工智慧技術快速發展，全球產業結構與生活型態加速轉型，數位能力已成為現代社會不可或缺的基礎素養。潘意玲表示，基金會成立宗旨之一，是推動科技教育普及，協助不同世代在數位浪潮中穩健前行。她長期觀察發現，不少長輩及社區民眾在面對AI與智慧手機新功能時，因缺乏適當引導與陪伴，容易產生距離感，甚至對科技感到焦慮與排斥。

為回應社區需求，本次課程採實體互動式教學，由講師謝逸琦現場帶領，透過逐步操作，協助學員熟悉AI搜尋應用、語音助理功能、生活資訊整合，以及數位安全與防詐騙等實用內容，讓學員在安心、友善的學習環境中建立信心，將科技轉化為日常生活的助力。

潘意玲指出，無論AI技術如何進步，都無法取代人與人之間的溫度，科技的價值在於讓人更有力量，而非拉開距離。她強調，選擇面對面教學模式，是希望透過陪伴與交流，建立社區支持網絡，讓不同世代在科技學習過程中彼此扶持，不讓任何人因科技進步而被落下。

她進一步表示，僑務工作的核心在於連結與傳承，在數位時代，科技素養正是海外華人社群與世界接軌的重要基礎。未來基金會將持續結合僑界資源與社區力量，深化數位關懷行動，使人工智慧成為連結世代、提升社群競爭力的重要橋梁，並展現台灣的軟實力。

本次課程原訂每場限額15人，首堂課實際到場學員近25人，報名踴躍，顯示社區對AI手機功能學習需求殷切。當天課程中，學員皆完成手機影像編修實作，學習將個人人像合成至嚮往場景，並製作成電子賀卡，展現即學即用的成果。

課堂現場座無虛席，學員依講師步驟同步操作，展現高度參與與學習熱情。（主辦單位提供）

AI教育基金會舉辦「AI手機功能教學課程」，潘意玲（左四）於課程現場與學員互動交流，鼓勵社區民眾積極學習數位科技，提升AI應用能力。（主辦單位提供）

潘意玲（左五）與講師謝逸琦（左六）與學員互動交流，展現社區推動AI教育成果。（主辦單位提供）

「AI手機功能教學課程」宣傳海報，民眾可掃碼圖中二維碼報名，內容涵蓋手機生活應用、通訊軟體操作、地圖搜尋、影像製作及成果展等單元。（主辦單位提供）