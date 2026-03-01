我的頻道

伊朗嗆祭出「史上最大報復」 川普回應：將以前所未見的力量還擊

傳川普已看過伊朗最高領袖哈米尼遺體照 可能接班人選曝光

不被續保 聖地牙哥數千長者被迫換家庭醫生

聖地牙哥訊
醫療網路的變動引發聖地牙哥縣約4000名長者更換家庭醫生。（示意圖取自Pexels）
聖地牙哥縣約4000名長者近期接獲通知，因保險網絡變動，必須更換先前在聖地牙哥加大健康系統（UCSD Health）就診的家庭醫師。事件源於Senior Care Action Network（SCAN）調整聯邦醫療優勢計畫（Medicare Advantage）醫療網絡，將於3月1日起不再涵蓋UCSD家庭醫師門診服務。

聖地牙哥聯合論壇報指出，這一突發變動讓不少長者措手不及。來自波威市（Poway）的Monroe夫婦表示，他們對目前的醫療團隊非常滿意，新醫師幫助他們改善長期健康問題，甚至減少用藥。如今卻被迫另尋醫師，感到失望與憤怒。

事實上，這並非孤立事件。早在2023年，非營利醫療機構Scripps Health宣布退出部分Medicare Advantage計畫，導致約3萬2000名病患更換醫師。全美醫療產業刊物Becker's Hospital Review指出，自2024年以來，已有超過40家醫療系統退出至少一項Medicare Advantage計畫。

醫療機構普遍反映，Medicare Advantage給付不足以覆蓋實際成本，加上繁瑣的事前授權程序，增加行政負擔並延誤病患治療。同時，聯邦政府近年變更「風險調整」與獎勵補助機制，也使保險公司收入承壓。醫療政策教授Rachel Schmidt指出，保險計畫與大型醫療體系之間的緊張關係正在升高，雙方在給付條件上的談判日益激烈。

聖地牙哥加大方面表示，為了持續照顧自Scripps轉入的大量複雜病患，已對SCAN會員的基層門診名額設限。SCAN則回應，在醫療與藥品成本上升、聯邦撥款有限的情況下，必須調整醫療網絡，以確保保費可負擔與制度可持續性。

目前，SCAN推出新「Select」方案，仍可在網路內使用UCSD專科醫師與醫院服務，但家庭醫師需改由其他合作醫療團體提供。長者若選擇回到傳統Medicare並購買補充保險，雖可恢復醫師選擇自由，但每月保費將顯著提高，對固定收入族群而言負擔不小。

酒鄉澤國／加州葡萄酒大多無糖 消費者卻誤解

