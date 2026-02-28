曾被華人住戶稱「全美最差」 國泰老人公寓全面翻修

我的頻道

記者劉子為/洛杉磯報導
一樓還設有健身房，器材擺放整齊。（記者劉子為/攝影）
多年來爭議不斷的國泰老人公寓（Cathay Manor），近期內部環境出現明顯變化。

本報過去曾多次報導，公寓涉衛生問題、鼠患與蟑螂滋生、設施老舊失修等；2021年間電梯多次發生長時間故障，影響住戶出入；2024年底亦發生無預警停熱水長達37小時，引發住戶不滿。過去數年，居民與權益團體曾多次舉行抗議活動。其問題之嚴重，甚至引起加州檢察長邦塔（Rob Bonta）喊提告。

國泰老人公寓位於洛杉磯華埠百老匯街（Broadway）一帶，為區內具代表性的長者可負擔住房之一，樓高逾10層，主要提供低收入及長者族群居住。因地處華埠核心地段，不少華人長者在此定居。

記者2月20日實地走訪發現，公寓一樓大堂牆面重新粉刷，空間較以往明亮；接待處更新，旁設兩個大的監控螢幕，接待處旁側還有一個標有保全公司信息的櫃檯。電梯外觀與運作狀況顯得較新，公告欄張貼電影之夜、慈善活動等社區資訊，並配有農曆新年裝飾。一樓還設有健身房，器材擺放整齊；公共區域亦設有電腦設備。

國泰公寓住戶議會會長許榮宗表示，目前住戶生活情況「都很好」，長者在此居住相對安心。他指出，公寓現任房東約二年前接手，據他了解，當時以約9600萬美元購入該物業。

他說，過去公寓設施老舊、電梯問題頻繁，如今已全面更換為新電梯，住戶單位內部也幾乎全部翻修，「我們房間裡沒有一樣東西是舊的。」從地板、廚房設備到衛浴設施，都已更新。他認為，新業主投入資金整修後，公寓整體環境已有明顯改善，「在這個區域算是很漂亮的公寓」。

另一名住戶黃立威指出，今年更換物業經理後，部分情況有所好轉，但管理團隊仍為原有人馬。他表示，周末未安排保全值班，露天停車場亦未對住戶開放；管理方曾以經費不足為由，表示難以增聘人手。

黃立威說，公寓過去評分曾低至23分（滿分100分），他形容當時「是全美最差之一」。他指出，40年未更換地毯，曾滋生臭蟲與蟑螂，窗簾破舊、天花板漏水、下水道不通，一樓禮堂與廁所長期無法使用。他表示，新業主接管後確實展開全面翻修，包括清洗與粉刷外牆（但目前尚未完成）、更換地板、冰箱、爐頭、洗菜盆、洗面盆、櫥櫃、座廁及翻新浴缸等。不過，部分住戶對翻修期間強制拆除浴室扶手表示不滿。

租金方面，黃立威指出，新裝修後每戶標準租金已由過去約1500美元調升至2800美元。不過因屬政府補貼住房項目，住戶實際仍按規定繳納個人收入的30%，未因標準租金調整而改變。就他個人而言，每月租金約360美元左右；他表示，該比例已多年來未有變動。

過去爭議不斷的國泰老人公寓，近期內部環境呈現出嶄新面貌。（記者劉子為/攝影）
公寓一樓大堂牆面重新粉刷，空間較以往明亮，電梯外觀與運作狀況顯得較新。（記者劉子...
公告欄張貼電影之夜、慈善活動等豐富社區資訊。（記者劉子為/攝影）
過去數年間，公寓外亦曾多次出現抗議活動。（本報資料照片）
