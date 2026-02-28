每人6000元 晨光基金會獎學金開放申請

主席朱裕民表示，基金會21年來專注教育公益，持續投入資源扶持學子。（記者劉子為╱攝影）

晨光基金會26日宣布，2026年度「國際生獎學金」及「本地生獎學金」即日起開放申請。每名獎學金得主可獲6000美元，協助減輕學費負擔。

主席朱裕民表示，基金會21年來專注教育公益，持續投入資源扶持學子。僅2025年就有46位學生獲頒獎學金，不少受助學生更進入長春藤等名校深造。他指出，基金會將持續為華人青年搭建向上發展的階梯。

會長徐惠誠指出，今年申請辦法與往年大致相同，延續「雪中送炭」精神，優先幫助具實際經濟需求的學生。副主席梅國彰則分享，他1962年移民美國，在清寒環境中成長，靠教育改變命運，因此格外重視教育扶持。

根據副會長任霜霜介紹，「國際生獎學金」申請對象為持合法身分、就讀南加州 認可四年制大學或社區學院的華裔 全日制學生（大學每學期至少12學分、碩士至少8學分），大學GPA 3.5以上、碩士3.7以上，並須具經濟需求與良好品德及服務紀錄。

「本地生獎學金」則開放給華裔美國公民或永久居民、南加 州居民，就讀全美認可院校之全日制學生（大學至少12學分、碩士至少8學分），大學 GPA3.5以上、碩士3.7以上，同樣需具經濟需求及優良學業與服務表現。