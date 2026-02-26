爾灣松柏會午餐會 逾200人歡慶農曆年

爾灣松柏會日前與爾灣市政府在湖景老人中心合辦農曆新年午餐會，邀請逾200中外人士共襄盛舉，歡慶馬年春節。（爾灣松柏會提供）

爾灣 松柏會日前與爾灣市政府在湖景老人中心 合辦農曆新年午餐會，邀請逾200中外人士共襄盛舉，歡慶馬年春節 。爾灣松柏會共同會長張訓曾與胡安瀅代表該會捐贈4600美元，感謝市府及湖景老人中心工作人員的長期支持。

爾灣市長Larry Agran表示，農曆新年午餐會是爾灣市的重要傳統，也是市民期待的節慶活動。他感謝爾灣松柏會多年來為社區舉辦此項活動，並指出來自全球各地的居民在爾灣安居樂業，多元文化如百花齊放，這是市府與民間組織共同努力的成果。

出席活動的貴賓包括爾灣市副市長James Mai、市議員劉令淳（Melinda Liu）、高威廉（William Go）、Martinez Franco、約巴林達市議員Janice Lim及亞美老人服務中心執行長王頌茹等，他們共同表達對長輩的關懷及對文化傳統的重視。

今年的聯歡會由胡安瀅以中英雙語主持，節目精采紛呈，包括舞龍、舞獅、民族舞蹈、國樂演奏、京劇選段及民族服飾走秀等，充分展現中華文化與藝術之美。現場掌聲不斷，氣氛喜慶溫馨。

成立37年的爾灣松柏會，多年來與市府合作，在湖景老人中心為居民提供華語服務。每月第三個周六上午10時舉辦月會，安排表演節目、慶生會、卡拉OK、知心園及書法班等活動。此外，松柏會每周也在湖景老人中心開設書法、國畫、排舞、太極、合唱團及常樂園等課程，持續為當地長輩打造溫馨充實的生活平台。