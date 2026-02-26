資料中心開發商保證但居民存疑 蒙市府頒暫緩令

蒙特利公園市議會近期通過為期45天的資料中心暫緩令。市府表示，暫緩期間將研究未來土地使用規範，並討論是否透過公投方式，由選民決定是否允許資料中心建設。圖為資料中心示意圖。（取材自montereyparkdatacenter.com）

在居民持續表達意見後，蒙特利公園市 議會於1月21日通過為期45天的資料中心暫緩令（moratorium）。市府表示，暫緩期間將研究未來土地使用規範，並討論是否透過公投 方式，由選民決定是否允許資料中心建設。

蒙市市長楊安立指出，2月4日市議會已指示市府人員於3月4日提出相關公投文字草案，內容可能涉及是否在蒙市全面禁止資料中心，以及Saturn Park區域（項目擬建地）未來土地規畫方向。

部分居民發起「反對蒙市資料中心」的倡議，持續舉辦說明會、與市議員會面，並在社區設置附有二維碼的草坪標語，向居民說明項目的內容和影響。（受訪者提供）

針對部分居民質疑市府前期資訊揭露不足，楊安立回應，該案最初依標準開發審查程序推進，她本人也是在2025年11月才得知提案。她表示，在居民提出疑問後，原列入議程的項目撤下，改由開發商舉辦公開說明會。她強調，市府將確保程序透明、合法，並審慎評估各方意見。

開發商則在官網資料中表示，該項目將為城市帶來經濟與公共利益。建設期間預計創造200至300個工會職位，施工期約2至3年；財政方面，預估施工期間可帶來約650萬美元收入，營運後每年為市府一般基金增加約500萬至700萬美元，可用於公園維護、圖書館與公共安全支出，且不需提高住宅稅率。

對此，居民Jesse Damon表示，其他城市已有案例顯示，實際稅收未必達到開發商所預估的規模。

在12月3日的市議會會議上，現場座無虛席。多名居民到場發言，表達對建資料中心的擔憂。（受訪者提供）

在電價問題上，開發商表示，南加州 愛迪生電力公司（SCE）不預期該項目會導致區域電價上升，相關基礎設施建設由開發方負擔。居民Hrag Balian則指出，若涉及電力基礎設施升級，相關成本最終可能由用戶承擔。

對於噪音問題，開發商引用研究指出，設施滿載運轉時，最近住宅處噪音預測值為48.6至52分貝，低於現場背景噪音，並設有隔音設施與周邊圍牆。

在環境審查方面，開發商表示已完成「初步研究—減緩負面聲明」（MND），並稱排放低於南海岸空氣品質管理區（South Coast AQMD）標準，且已同意進一步完成環境影響報告（EIR）。居民Felicia Marquez則表示，若由開發商自行選擇第三方單位進行EIR，報告的客觀性可能受到質疑。