我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川習會籌碼？學者：中或以減對台軍事行動 換美減少對台軍售

1300億元關稅退費戰開打 至少1800家公司提告

資料中心開發商保證但居民存疑 蒙市府頒暫緩令

記者劉子為／蒙特利公園市報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
蒙特利公園市議會近期通過為期45天的資料中心暫緩令。市府表示，暫緩期間將研究未來土地使用規範，並討論是否透過公投方式，由選民決定是否允許資料中心建設。圖為資料中心示意圖。（取材自montereyparkdatacenter.com）
蒙特利公園市議會近期通過為期45天的資料中心暫緩令。市府表示，暫緩期間將研究未來土地使用規範，並討論是否透過公投方式，由選民決定是否允許資料中心建設。圖為資料中心示意圖。（取材自montereyparkdatacenter.com）

在居民持續表達意見後，蒙特利公園市議會於1月21日通過為期45天的資料中心暫緩令（moratorium）。市府表示，暫緩期間將研究未來土地使用規範，並討論是否透過公投方式，由選民決定是否允許資料中心建設。

蒙市市長楊安立指出，2月4日市議會已指示市府人員於3月4日提出相關公投文字草案，內容可能涉及是否在蒙市全面禁止資料中心，以及Saturn Park區域（項目擬建地）未來土地規畫方向。

部分居民發起「反對蒙市資料中心」的倡議，持續舉辦說明會、與市議員會面，並在社區設...
部分居民發起「反對蒙市資料中心」的倡議，持續舉辦說明會、與市議員會面，並在社區設置附有二維碼的草坪標語，向居民說明項目的內容和影響。（受訪者提供）

針對部分居民質疑市府前期資訊揭露不足，楊安立回應，該案最初依標準開發審查程序推進，她本人也是在2025年11月才得知提案。她表示，在居民提出疑問後，原列入議程的項目撤下，改由開發商舉辦公開說明會。她強調，市府將確保程序透明、合法，並審慎評估各方意見。

開發商則在官網資料中表示，該項目將為城市帶來經濟與公共利益。建設期間預計創造200至300個工會職位，施工期約2至3年；財政方面，預估施工期間可帶來約650萬美元收入，營運後每年為市府一般基金增加約500萬至700萬美元，可用於公園維護、圖書館與公共安全支出，且不需提高住宅稅率。

對此，居民Jesse Damon表示，其他城市已有案例顯示，實際稅收未必達到開發商所預估的規模。

在12月3日的市議會會議上，現場座無虛席。多名居民到場發言，表達對建資料中心的擔...
在12月3日的市議會會議上，現場座無虛席。多名居民到場發言，表達對建資料中心的擔憂。（受訪者提供）

在電價問題上，開發商表示，南加州愛迪生電力公司（SCE）不預期該項目會導致區域電價上升，相關基礎設施建設由開發方負擔。居民Hrag Balian則指出，若涉及電力基礎設施升級，相關成本最終可能由用戶承擔。

對於噪音問題，開發商引用研究指出，設施滿載運轉時，最近住宅處噪音預測值為48.6至52分貝，低於現場背景噪音，並設有隔音設施與周邊圍牆。

在環境審查方面，開發商表示已完成「初步研究—減緩負面聲明」（MND），並稱排放低於南海岸空氣品質管理區（South Coast AQMD）標準，且已同意進一步完成環境影響報告（EIR）。居民Felicia Marquez則表示，若由開發商自行選擇第三方單位進行EIR，報告的客觀性可能受到質疑。

世報陪您半世紀

公投 蒙特利公園市 加州

上一則

反對蒙市建資料中心 民意沸騰

下一則

爾灣松柏會午餐會 逾200人歡慶農曆年

延伸閱讀

蒙市女童趙安失蹤案／父藏匿謊報 因創傷後壓力症免訴

蒙市女童趙安失蹤案／父藏匿謊報 因創傷後壓力症免訴
阿州中區華人協會 歡喜熱鬧慶馬年

阿州中區華人協會 歡喜熱鬧慶馬年
數據中心擴張 芝加哥居民怨噪音大、電費增

數據中心擴張 芝加哥居民怨噪音大、電費增
華人冒雨上頭香 蒙市2道場捐善款

華人冒雨上頭香 蒙市2道場捐善款
電價暴漲 川普顧問納瓦羅：白宮將迫使AI資料中心「內部化」所有成本

電價暴漲 川普顧問納瓦羅：白宮將迫使AI資料中心「內部化」所有成本
蒙市迎春年節展頭獎 徐先生獲長榮洛城往返台北豪華經濟艙機票

蒙市迎春年節展頭獎 徐先生獲長榮洛城往返台北豪華經濟艙機票

熱門新聞

有多次出國紀錄即非「白本護照」，獲簽率較高。(示意圖取自Unsplash.com)

華人赴美簽證排隊十人全拒簽 參加家人葬禮也被拒

2026-02-17 15:20
冬奧史上最令人矚目的選手之一谷愛凌（右），其父親身分始終成謎。她的母親谷燕（左）在米蘭冬奧會上為女兒加油。（美聯社）

谷愛凌的父親 是誰？

2026-02-21 21:30
好市多柿子造型芝麻湯圓正在促銷，顏值高，好吃又便宜。（記者邵敏╱攝影）

好市多柿子湯圓半價售 華人搶購「顏值高 好吃又便宜」

2026-02-19 22:40
華裔花滑選手劉美賢（Alysa Liu）以出色表現，代表美國隊參加女子短曲項目獲第二名，並助美國隊贏得團體金牌。圖為她展示金牌。美聯社

華裔花滑奧運冠軍劉美賢 父親是「虎爸」代孕生5娃

2026-02-11 19:27
谷愛凌（Eileen Gu）是代言安踏體育（Anta Sports）的明星之一。圖為谷愛凌為安踏做的廣告宣傳片。（取自安踏體育廣告）

谷愛凌代言 Nike最大中國競爭對手 美國開首店

2026-02-24 22:13
好市多金條頗受歡迎，但專家提醒，黃金交易並非完全隱形，甚至還可能面臨高稅負。（美聯社）

非完全隱形 國稅局如何知道你賣黃金？

2026-02-22 01:20

超人氣

更多 >
蓋茲認了與2俄女婚外情：與艾普斯坦往來犯大錯

蓋茲認了與2俄女婚外情：與艾普斯坦往來犯大錯
川普發表國情咨文 CNN民調：近3分之2觀眾反應正面

川普發表國情咨文 CNN民調：近3分之2觀眾反應正面
新制及大又美法影響 屋主可享的8稅收扣除

新制及大又美法影響 屋主可享的8稅收扣除
川普國情咨文宣布要為民眾推出的新版退休計畫是什麼？

川普國情咨文宣布要為民眾推出的新版退休計畫是什麼？
紐約華裔指揮教師路邊換輪胎 遭車撞亡

紐約華裔指揮教師路邊換輪胎 遭車撞亡