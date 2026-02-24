我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Trader Joe's膺全美最受歡迎超市 贏沃爾瑪、好市多

川普國情咨文演說前 民調不滿意度達60% 演說重點搶先曝光

男嫌誘騙少女上床 相約自殺未遂

編譯陳盈霖／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
18歲派舍與未成年少女發生性行為。圖為警方根據線索找到兩人的汽車旅館。（Rodeway Inn官網）
18歲派舍與未成年少女發生性行為。圖為警方根據線索找到兩人的汽車旅館。（Rodeway Inn官網）

洛杉磯KTLA 5電視台報導，美國司法部（DOJ）23日公布一分22日於洛杉磯提出的刑事起訴書，指控18歲賓州男子派舍（Matthew Edward Pysher）涉嫌前往加州，與一名13歲女孩發生性行為，並計畫事後與其一同自殺。所幸執法人員及時介入。

根據指控，派舍誘騙並唆使一名被列為「未成年受害者一號」（Minor Victim One）女孩，該女孩透過Discard即時通訊平台，向他發送露骨性內容和自殘圖片。據稱，受害者是在一個與精神疾病患者相關的伺服器中認識派舍。起訴書指出，「派舍還透過聊天室，鼓勵這名剛滿13歲受害者一號自殘，包括設立一個Discard伺服器，讓她在鏡頭前使用刀片割傷自己。」

根據起訴書，派舍和一名未具名的共犯2月20日抵達洛杉磯，兩人從女孩家附近將其接走，載往卡斯泰克（Castaic）一家Rodeway Inn汽車旅館。執法部門獲得緊急資訊，在該旅館找到兩人。房間內發現保險套、一把刀、潤滑劑、刮鬍刀片、帶血的衛生紙及一張以派舍名義購買，從費城前往洛杉磯的美國航空（AA）827班機登機證。此外還發現一個法拉第袋（Faraday Bag），用於阻斷電子訊號。

女孩向執法人員表示，派舍專程到加州為了見她且與她發生性行為，女孩還說兩人原本計畫一起自殺，但因被警方找到未能實現。官員表示，未成年受害者一號恐非唯一受害者。他們指出，派舍與「虛無主義暴力極端主義意識形態有關」，其電子設備「可能包含與犯罪相關證據，包括其他未成年受害者資訊。」起訴書還提及派舍網名Piano.Man，及受害者祖父發現遺書，得知女孩離家出走的那天，派舍正好到加州。

司法部23日新聞稿指出，這名青少年嫌犯隸屬一個名為「764」的虛無主義暴力極端組織（NVE）。根據聯邦官員，該組織成員「在美國境外從事犯罪活動，企圖透過製造無差別混亂、破壞導致社會崩潰。」新聞稿寫道，虛無主義暴力極端主義者經常鎖定弱勢族群，包括未成年者，利用社群媒體平台分享兒童性虐待內容或血腥影像誘導受害者。這些極端分子經常透過勒索或威脅，迫使受害者服從要求，包括自殘、線上與線下性行為、傷害動物、像剝削兄弟姐妹與他人、自殺與謀殺等。

23日記者會上，聯邦官員展示派舍與女孩間對話訊息，包括「紅色是漂亮顏色，我喜歡血在皮膚上的樣子」、「我覺得刀片很性感，我喜歡有人為我做那樣的事」、「我喜歡抓痕、割傷，有些在不同時間更好。」令人震驚的是，年幼的受害者回覆「我只想為你做到最好，哈哈。」

官員提醒家長「務必留意孩子網路活動」。「若孩子能上網，施虐型掠奪者可能接觸到你的孩子」加州中區聯邦檢察官艾賽利（Bill Essayli）說，執法人員將起訴任何企圖傷害兒童者。派舍預計近期在洛市出庭，若罪名成立，將面臨最高30年刑期。

18歲嫌犯Pysher隸屬一個名為「764」的虛無主義暴力極端組織（NVE），該...
18歲嫌犯Pysher隸屬一個名為「764」的虛無主義暴力極端組織（NVE），該組織早就引起調查局和警方高度重視。（佛蒙特州Vernon警局）

世報陪您半世紀

加州 洛杉磯 司法部

上一則

從小學尷尬便當到米其林 在美華人背對嘲笑昇華中國菜

下一則

華埠金龍大遊行 數千人湧上街頭

延伸閱讀

豹紋吊帶衣+黑長直髮 加州3華女涉賣淫被捕

豹紋吊帶衣+黑長直髮 加州3華女涉賣淫被捕
地方政府恐損失數十億元 60歲屋主免除房產稅提案陷苦戰

地方政府恐損失數十億元 60歲屋主免除房產稅提案陷苦戰
洛杉磯男子涉誘騙少女 脅迫拍色情自殘影片

洛杉磯男子涉誘騙少女 脅迫拍色情自殘影片
「媽祖變耀祖」 富商出資下 廣東湛江繞境傳換乩童黑箱

「媽祖變耀祖」 富商出資下 廣東湛江繞境傳換乩童黑箱
電動車擦撞變全武行 河南夫妻當街毆打15歲少女致昏迷

電動車擦撞變全武行 河南夫妻當街毆打15歲少女致昏迷
住房、水電瓦斯費支出 高出全美60%

住房、水電瓦斯費支出 高出全美60%

熱門新聞

有多次出國紀錄即非「白本護照」，獲簽率較高。(示意圖取自Unsplash.com)

華人赴美簽證排隊十人全拒簽 參加家人葬禮也被拒

2026-02-17 15:20
冬奧史上最令人矚目的選手之一谷愛凌（右），其父親身分始終成謎。她的母親谷燕（左）在米蘭冬奧會上為女兒加油。（美聯社）

谷愛凌的父親 是誰？

2026-02-21 21:30
好市多柿子造型芝麻湯圓正在促銷，顏值高，好吃又便宜。（記者邵敏╱攝影）

好市多柿子湯圓半價售 華人搶購「顏值高 好吃又便宜」

2026-02-19 22:40
華裔花滑選手劉美賢（Alysa Liu）以出色表現，代表美國隊參加女子短曲項目獲第二名，並助美國隊贏得團體金牌。圖為她展示金牌。美聯社

華裔花滑奧運冠軍劉美賢 父親是「虎爸」代孕生5娃

2026-02-11 19:27
好市多金條頗受歡迎，但專家提醒，黃金交易並非完全隱形，甚至還可能面臨高稅負。（美聯社）

非完全隱形 國稅局如何知道你賣黃金？

2026-02-22 01:20
水管工、電工較不易被自動化取代的工作，就業市場穩定且薪水不低。（示意圖取自Pexels）

不用學歷和經驗 這些工作年薪可達10萬 AI不易取代

2026-02-16 14:43

超人氣

更多 >
賀劉美賢摘金 屋崙冰淇淋店送她終身免費吃

賀劉美賢摘金 屋崙冰淇淋店送她終身免費吃
年輕華男靠這些招數 詐騙數百萬美元

年輕華男靠這些招數 詐騙數百萬美元
道瓊一度重摔逾800點 關稅動盪和AI焦慮蔓延

道瓊一度重摔逾800點 關稅動盪和AI焦慮蔓延
毒梟遭擊斃…墨西哥頻發大規模暴力 美觀光客驚魂

毒梟遭擊斃…墨西哥頻發大規模暴力 美觀光客驚魂
暴風雪襲紐新康3州 紐約市長下「禁足令」 全市2019年來首停課

暴風雪襲紐新康3州 紐約市長下「禁足令」 全市2019年來首停課