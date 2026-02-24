男嫌誘騙少女上床 相約自殺未遂

18歲派舍與未成年少女發生性行為。圖為警方根據線索找到兩人的汽車旅館。（Rodeway Inn官網）

洛杉磯 KTLA 5電視台報導，美國司法部 （DOJ）23日公布一分22日於洛杉磯提出的刑事起訴書，指控18歲賓州男子派舍（Matthew Edward Pysher）涉嫌前往加州 ，與一名13歲女孩發生性行為，並計畫事後與其一同自殺。所幸執法人員及時介入。

根據指控，派舍誘騙並唆使一名被列為「未成年受害者一號」（Minor Victim One）女孩，該女孩透過Discard即時通訊平台，向他發送露骨性內容和自殘圖片。據稱，受害者是在一個與精神疾病患者相關的伺服器中認識派舍。起訴書指出，「派舍還透過聊天室，鼓勵這名剛滿13歲受害者一號自殘，包括設立一個Discard伺服器，讓她在鏡頭前使用刀片割傷自己。」

根據起訴書，派舍和一名未具名的共犯2月20日抵達洛杉磯，兩人從女孩家附近將其接走，載往卡斯泰克（Castaic）一家Rodeway Inn汽車旅館。執法部門獲得緊急資訊，在該旅館找到兩人。房間內發現保險套、一把刀、潤滑劑、刮鬍刀片、帶血的衛生紙及一張以派舍名義購買，從費城前往洛杉磯的美國航空（AA）827班機登機證。此外還發現一個法拉第袋（Faraday Bag），用於阻斷電子訊號。

女孩向執法人員表示，派舍專程到加州為了見她且與她發生性行為，女孩還說兩人原本計畫一起自殺，但因被警方找到未能實現。官員表示，未成年受害者一號恐非唯一受害者。他們指出，派舍與「虛無主義暴力極端主義意識形態有關」，其電子設備「可能包含與犯罪相關證據，包括其他未成年受害者資訊。」起訴書還提及派舍網名Piano.Man，及受害者祖父發現遺書，得知女孩離家出走的那天，派舍正好到加州。

司法部23日新聞稿指出，這名青少年嫌犯隸屬一個名為「764」的虛無主義暴力極端組織（NVE）。根據聯邦官員，該組織成員「在美國境外從事犯罪活動，企圖透過製造無差別混亂、破壞導致社會崩潰。」新聞稿寫道，虛無主義暴力極端主義者經常鎖定弱勢族群，包括未成年者，利用社群媒體平台分享兒童性虐待內容或血腥影像誘導受害者。這些極端分子經常透過勒索或威脅，迫使受害者服從要求，包括自殘、線上與線下性行為、傷害動物、像剝削兄弟姐妹與他人、自殺與謀殺等。

23日記者會上，聯邦官員展示派舍與女孩間對話訊息，包括「紅色是漂亮顏色，我喜歡血在皮膚上的樣子」、「我覺得刀片很性感，我喜歡有人為我做那樣的事」、「我喜歡抓痕、割傷，有些在不同時間更好。」令人震驚的是，年幼的受害者回覆「我只想為你做到最好，哈哈。」