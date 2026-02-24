中企爛尾大樓泛海廣場傳出買家 洛奧前將開新局

我的頻道

編譯陳盈霖／綜合報導
泛海廣場爛尾樓終於可以在2028洛杉磯奧運之前煥然一新。（本報檔案照／記者趙健攝影）
泛海廣場爛尾樓終於可以在2028洛杉磯奧運之前煥然一新。（本報檔案照／記者趙健攝影）

洛杉磯時報報導，洛市中心三棟佈滿塗鴉、備受爭議的中資爛尾樓泛海廣場（Oceanwide Plaza）終於傳出買家。這項正處於破產程序中的住宅、飯店與零售商綜合開發案，擬由喬杜里（Kali P. Chaudhuri）領導的合作企業收購。他旗下的KPC開發公司（KPC Development Co.）在加州和印度擁有並開發多項商業地產。

KPC目前正於SoFi體育場旁興建一間造價3億美元酒店，這是洛杉磯公羊隊（Rams）老闆克倫克（Stan Kroenke）在英格伍好萊塢公園賽馬場舊址上，打造大型複合開發案一部分。

KPC與原承包商Lendlease 23日向聯邦破產法院提交初步收購協議，訂出4億7000萬美元底價。若至4月9日前未收到更高且符合資格的出價，法院有望批准這項交易。喬杜里表示，法院批准出售，仍需數個月進行盡職調查，取得市府施工核准，之後KPC才會正式取得產權復工，屆時「清除塗鴉」將是首要任務。其餘建設會依原先構想的住宅、飯店、商店與餐廳。

第一階段施工將包括安裝原本規畫，沿著第11街、Figueroa街與第12街設置大型LED顯示螢幕。喬杜里也打算替這項綜合開發案重新命名。該建案原名來自原始開發商，總部位於中國北京的「泛海控股」（Oceanwide Holdings）。

泛海廣場開發計畫2019年因資金枯竭停工。2024年初，塗鴉客開始將高樓外牆當成畫布，繪上大型塗鴉藝術。還有高空跳傘者從頂樓躍下，行為藝術家更在兩棟40層高的廢棄高塔之間拉起僅一吋寬的扁帶行走並拍攝影片。

這個未完成的廢棄高樓，因位於Figueroa街，連接金融區與L.A. Live、Crypto.com體育館及洛杉磯會展中心黃金地段，成為洛杉磯天際線上極為醒目的存在。2024年4月，房地產公司Colliers在破產案中提交估價報告，稱該計畫現況市值約4億3400萬美元，若要完成目前僅60%進度的建築，需再投注8億6500萬美元，其他業界估算恐達10億美元。

泛海控股2014年買下體育館對面的大型停車場，隨即動工興建三棟高塔，規畫為豪華公寓及五星級酒店，搭配高端商店與餐廳，加上大型電子看板，希望在Figueroa街打造紐約時代廣場般氛圍。然該公司碰上財務困境，加上中國政府推出限制對外投資政策，承包商收不到款項，2019年停工。

2024年2月，Lendlease向法院提出強制Chapter 11破產申請，要求出售該資產，以償還近4億美元債務，債權人包括Lendlease及透過EB-5簽證計畫的投資人。泛海控股另欠洛縣房產稅，及償還市府替因應塗鴉與跳傘事件採取保安措施等費用。

洛市長貝斯（Karen Bass）日前聲明表示，隨著洛市正準備在對街舉辦奧運與帕運賽事，她期待新業主將此地轉型為帶動更多投資、讓洛杉磯市民引以為傲的空間。

洛杉磯 加州 復工

