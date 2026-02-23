羅蘭學區教委主席頒獎現場中風 靠樂觀和意志力復健成功

陳正治出院後在家中做復健運動。（陳正治提供）

現任羅蘭學區 教委主席陳正治，是南加州華人 社區熟悉的資深民選官員，同時也是羅蘭岡華人協會會長。不久前，在學區舉辦的農曆新年慶祝活動上，他精神飽滿地活躍於人群之中，以樂觀與自信感染周圍的人。然而，很少有人知道，就在2025年初，他曾突發腦中風 ，歷經住院與數月復健，才得以重返社區活動中。

陳正治回憶，2025年2月中旬，學區音樂廳舉辦以青少年為主體的農曆春節音樂會，邀請知名的太平洋交響樂團演出。他不僅參與籌畫，還在開場時與另外三名樂手共同演奏美國國歌。他說：「那幾天為了籌備活動比較忙，覺得血壓有些高、頭有點暈，但沒有太在意。」由於他平時血壓偏高、長期服用降壓藥，未曾影響工作，因此並未警覺情況異常。

演奏結束後，他感覺還好。然而當活動進行到頒發傑出義工感謝狀時，他突然感到天旋地轉，身體幾乎支撐不住。「那一刻真的快站不住了。」他交代主持人幾句後退到後台休息，隨即出現劇烈頭暈與嘔吐。

當時後台無人，他只能自行尋找洗手間，但未找到，在休息室找到垃圾桶坐下嘔吐。直到一名樂團團員進門，他才虛弱地說出：「我身體不舒服，快找人幫忙！」

誤認高血壓 險錯過黃金搶救期

團員立即呼救，家屬與工作人員趕到後台。儘管神智清醒，他卻未意識到是中風發作，「我還以為是耳神經出了問題。」由於缺乏相關警覺，加上從未出現過類似症狀，他並不知道中風發生後約一小時內為搶救黃金時間，及時用藥可有效疏通血管。

當晚他拒絕就醫，活動結束後回家休息。次日仍開車前往橙縣爾灣探訪親友，沒想到再度出現更嚴重頭暈，夜間被緊急送醫。經掃描檢查確診為腦中風，腦後方四條血管堵塞。醫師直言：「再晚一點，後果恐怕更嚴重。」由於當時醫院病患爆滿，他最初七天只能安置在走廊病床，但所有必要檢查與治療均未延誤。

面帶微笑抗病 家人成最大支柱

住院第三天，他請太太為他拍下一張照片。照片中的他面帶微笑，神情平靜。「我要自己保持樂觀與信心。」他說。太太安妮日夜陪伴照料，兩位女兒也全力支持，學醫的女兒協助把關醫療過程，學法律的女兒則協助準備「預立遺囑」。他坦言，把該準備的都安排好後，反而能更專心面對病情。

醫師首先以藥物稀釋血液、穩定血壓，避免情況惡化，並未建議立即手術。隨後重點轉向復健治療。醫師鼓勵他運用「意志力」，透過大腦可塑性，讓健康腦區補償受損功能。發病後，他右側手腳一度失去控制，呈現半身不遂狀態。病情穩定後轉入復健醫院兩周，持續接受步行、平衡與腦部活動監測訓練。

「復健時最重要的就是不放棄。」他說。即使住院期間，也始終保持正面心態，不斷挑戰自我。出院返家後持續接受居家復健指導。到了病發後的第三個月第一周，他已恢復開車，如今行動與患病前幾乎無異。

回顧這段遭遇中風驚險歷程，陳正治總結幾點體會：平日務必控制血壓，避免長期過勞與情緒壓力；出現頭暈、無力等異常症狀，應立即就醫，切勿拖延黃金時間；復健越積極、恢復越快，但需勞逸結合；保持樂觀與意志力，是康復關鍵。