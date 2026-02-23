中華會館福僑會館賀歲 探訪華埠長者

我的頻道

記者劉子為/洛杉磯報導
當日公寓一樓活動室座無虛席，氣氛溫馨熱鬧。（記者劉子為/攝影）
當日公寓一樓活動室座無虛席，氣氛溫馨熱鬧。（記者劉子為/攝影）

正值農曆新年，羅省中華會館福僑會聯同洛杉磯市議員Eunisses Hernandez20日前往華埠國泰公寓（Cathay Manor）探訪住戶，致贈賀年禮品並安排歌舞表演，與長者共慶新春。當日公寓一樓活動室座無虛席，氣氛溫馨熱鬧。

福僑會會長譚新誠表示，福僑會與中華會館多年來於農曆新年期間都會前來國泰公寓與長者拜年。今年特別邀請市議員共同參與，別具意義。他指出，數年前公寓曾出現電梯故障等設施老舊問題，影響住戶生活品質；目前已有新管理公司進駐，整體環境與服務明顯改善。此次邀請市議員到場，也是希望關注長者居住情況，確保生活條件持續提升。

譚新誠說，儘管前幾天風雨交加，所幸當天天氣放晴，大家得以歡聚一堂。福僑會準備水果、蔬菜等賀年禮袋贈送長者，並安排舞蹈與歌唱表演助興，希望為長者送上節日溫暖。

中華會館主席聶澤英表示，中華會館與福僑會長期關懷社區長者，每逢春節、聖誕節、感恩節與中秋節等傳統節日，都會舉辦不同形式的探訪與慶祝活動，盼讓長者在異鄉也能感受到節日氣氛與社區關愛。

聶澤英並提到，國泰公寓門前牌樓已有30多年歷史，會館正向市府提出建議，希望未來增設一座對稱牌樓，以完善華埠景觀規畫。他說，2026年世界杯與2028年洛杉磯奧運會將至，希望藉此提升市容與社區形象，以更好的面貌迎接來自世界各地的訪客。

市議員Eunisses Hernandez表示，其所代表的第一選區涵蓋華埠社區，此次前來與長者共度農曆新年，除欣賞表演外，也準備足夠的蔬果禮袋分送住戶，內容特別依照亞太裔（AAPI）社區長者需求搭配。她向現場民眾致以新年祝福，祝大家農曆新年快樂。

福僑會和市議員攜手準備足夠的蔬果禮袋分送住戶,內容特別依照亞太裔社區長者需求搭配...
福僑會和市議員攜手準備足夠的蔬果禮袋分送住戶，內容特別依照亞太裔社區長者需求搭配。記者劉子為/攝影）
羅省中華會館福僑會聯同洛杉磯市議員Eunisses Hernandez前往華埠國...
羅省中華會館福僑會聯同洛杉磯市議員Eunisses Hernandez前往華埠國泰公寓探訪住戶。右起：譚新誠、聶澤英、住戶代表許榮宗、Eunisses Hernandez、朱柏田、梁國輝。（記者劉子為/攝影）

洛杉磯奧運 華埠 聖誕節

