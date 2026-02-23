中華會館福僑會館賀歲 探訪華埠長者

當日公寓一樓活動室座無虛席，氣氛溫馨熱鬧。（記者劉子為/攝影）

正值農曆新年，羅省中華會館福僑會聯同洛杉磯市議員Eunisses Hernandez20日前往華埠 國泰公寓（Cathay Manor）探訪住戶，致贈賀年禮品並安排歌舞表演，與長者共慶新春。當日公寓一樓活動室座無虛席，氣氛溫馨熱鬧。

福僑會會長譚新誠表示，福僑會與中華會館多年來於農曆新年期間都會前來國泰公寓與長者拜年。今年特別邀請市議員共同參與，別具意義。他指出，數年前公寓曾出現電梯故障等設施老舊問題，影響住戶生活品質；目前已有新管理公司進駐，整體環境與服務明顯改善。此次邀請市議員到場，也是希望關注長者居住情況，確保生活條件持續提升。

譚新誠說，儘管前幾天風雨交加，所幸當天天氣放晴，大家得以歡聚一堂。福僑會準備水果、蔬菜等賀年禮袋贈送長者，並安排舞蹈與歌唱表演助興，希望為長者送上節日溫暖。

中華會館主席聶澤英表示，中華會館與福僑會長期關懷社區長者，每逢春節、聖誕節 、感恩節與中秋節等傳統節日，都會舉辦不同形式的探訪與慶祝活動，盼讓長者在異鄉也能感受到節日氣氛與社區關愛。

聶澤英並提到，國泰公寓門前牌樓已有30多年歷史，會館正向市府提出建議，希望未來增設一座對稱牌樓，以完善華埠景觀規畫。他說，2026年世界杯與2028年洛杉磯奧運 會將至，希望藉此提升市容與社區形象，以更好的面貌迎接來自世界各地的訪客。