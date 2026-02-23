我的頻道

汽車裡最不實用的東西？一票網友點名1配備：開車易分心

紐約一片白茫茫 交通斷了…殘障人士心急「該怎去工作」

華男偽造美簽入境 服完刑待遣返

洛杉磯訊
林金貴（Jingui Lin，音譯）持偽造護照、簽證入境。（示意圖取自Unsplash.com）
林金貴（Jingui Lin,音譯）持偽造護照、簽證入境。（示意圖取自Unsplash.com）

美國司法部日前發布公告稱，中國籍公民林金貴（Jingui Lin，音譯）2月11日在路易斯安那州紐奧爾良市被判刑，他持有偽造的中國護照、以及虛假的美國入境簽證。據悉，林金貴對持有欺詐性護照的指控認罪，目前刑期已滿，正等待遣返。

據司法部2月18日發布的消息，聯邦地區法官Jane Triche Milazzo，判處林金貴自2025年10月28日被羈押以來已服刑的刑期。聯邦檢察官David I. Courcelle表示，雖服刑已滿，但林金貴目前仍被移民局拘押，等待後續遣返程序。

根據法庭文件，2025年10月28日，海關暨邊境保護局（CBP）官員在執法過程中，發現嫌疑人林金貴非法入境，並認定其身分為「未經檢查入境」（Entry Without Inspection，簡稱EWI），符合移民拘留條件。

羈押過程中，執法人員在林金貴身上搜出一本偽造的中國護照，護照上的照片是林金貴本人，但姓名與其真實身分不符。此外，這本偽造護照上還包含偽造的美國簽證、以及偽造的CBP入境蓋章。調查顯示，林金貴當時並沒有合法入境、或可在美停留的有效文件。

當局沒有公布案件更多細節，本案被列為「奪回美國行動」（Operation Take Back America）的一部分。這是一項由司法部主導的全美執法行動，調動司法部全部資源，遏制非法移民入侵，徹底剷除販毒集團和跨國犯罪組織（TCO），並保護社區免受暴力犯罪的侵害。

