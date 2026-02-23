28歲男遭公車撞死 家屬求償2850萬元

河濱市28歲男子在試圖登車時遭公車撞擊身亡。圖為公車停靠站示意畫面，非當事車輛。（pexel圖庫示意圖）

南加州 河濱市（Riverside）2025年11月發生致命公車事故，28歲男尼倫達（Chibeza Dudley Nyirenda Jr.）在試圖登上公車時遭撞擊身亡。家屬近日向河濱交通局（Riverside Transit Agency）提出2850萬美元賠償申請，指駕駛未依訓練程序確認乘客動向即起步離站，涉嫌疏失致死，並要求釐清事故責任。

據ABC 7電視台報導，家屬委任律師道格拉斯(Carl Douglas)表示，事發當時尼倫達正準備登車，公車卻在未確保乘客安全情況下駛離站牌，導致他遭撞並被捲入車底。

不過，河濱市警局先前公布的調查內容指出，死者當時自人行道步入車道，在公車沿路邊站牌起步時，站在車輛前方。警方表示，事故相關細節仍待進一步釐清。

道格拉斯指出，公車駕駛在受訓過程中已涵蓋類似情境，包括乘客奔跑趕車或正要踏上車門時的應對方式。他表示，家屬希望釐清，當年僅28歲的尼倫達遭撞身亡的那一刻，究竟發生何事，以及駕駛是否依照標準程序執行安全確認。

據家屬說明，事故發生時，尼倫達正與母親通電話，其最後三句話為「我愛你」。道格拉斯轉述，家屬強調，接下來要爭取的是「正義」，盼透過法律程序追究責任，避免其他家庭因類似疏失承受同樣傷痛。

依規定，在提出非正常死亡賠償申請後，河濱交通局須於45天內回應並提出庭外和解方案。若雙方未能達成協議，家屬將進一步提起民事訴訟，案件將進入司法審理程序。

道格拉斯表示，外界聽聞家屬求償2850萬美元，或許會對金額感到震驚，但他強調，這起事故奪走一條年輕生命，背後是無法彌補的家庭創痛，家屬透過法律途徑尋求真相與公道。