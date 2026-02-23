我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

汽車裡最不實用的東西？一票網友點名1配備：開車易分心

紐約一片白茫茫 交通斷了…殘障人士心急「該怎去工作」

28歲男遭公車撞死 家屬求償2850萬元

洛杉磯訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
河濱市28歲男子在試圖登車時遭公車撞擊身亡。圖為公車停靠站示意畫面，非當事車輛。（pexel圖庫示意圖）
河濱市28歲男子在試圖登車時遭公車撞擊身亡。圖為公車停靠站示意畫面，非當事車輛。（pexel圖庫示意圖）

加州河濱市（Riverside）2025年11月發生致命公車事故，28歲男尼倫達（Chibeza Dudley Nyirenda Jr.）在試圖登上公車時遭撞擊身亡。家屬近日向河濱交通局（Riverside Transit Agency）提出2850萬美元賠償申請，指駕駛未依訓練程序確認乘客動向即起步離站，涉嫌疏失致死，並要求釐清事故責任。

據ABC 7電視台報導，家屬委任律師道格拉斯(Carl Douglas)表示，事發當時尼倫達正準備登車，公車卻在未確保乘客安全情況下駛離站牌，導致他遭撞並被捲入車底。

不過，河濱市警局先前公布的調查內容指出，死者當時自人行道步入車道，在公車沿路邊站牌起步時，站在車輛前方。警方表示，事故相關細節仍待進一步釐清。

道格拉斯指出，公車駕駛在受訓過程中已涵蓋類似情境，包括乘客奔跑趕車或正要踏上車門時的應對方式。他表示，家屬希望釐清，當年僅28歲的尼倫達遭撞身亡的那一刻，究竟發生何事，以及駕駛是否依照標準程序執行安全確認。

據家屬說明，事故發生時，尼倫達正與母親通電話，其最後三句話為「我愛你」。道格拉斯轉述，家屬強調，接下來要爭取的是「正義」，盼透過法律程序追究責任，避免其他家庭因類似疏失承受同樣傷痛。

依規定，在提出非正常死亡賠償申請後，河濱交通局須於45天內回應並提出庭外和解方案。若雙方未能達成協議，家屬將進一步提起民事訴訟，案件將進入司法審理程序。

道格拉斯表示，外界聽聞家屬求償2850萬美元，或許會對金額感到震驚，但他強調，這起事故奪走一條年輕生命，背後是無法彌補的家庭創痛，家屬透過法律途徑尋求真相與公道。

世報陪您半世紀

加州 南加

上一則

LAX兩大便民措施停擺 旅客哀號

下一則

備忘錄曝光 洛消防局被指只為護市長聲譽

延伸閱讀

美國現象／壞痞兔超級盃中場演出造型 藏著「數字64」祕密

美國現象／壞痞兔超級盃中場演出造型 藏著「數字64」祕密
「勿在公車上排泄」宣導片 洛市下架

「勿在公車上排泄」宣導片 洛市下架
法拉盛鬧區爭議罰單有解 誤罰全撤銷、攝影機重新校準

法拉盛鬧區爭議罰單有解 誤罰全撤銷、攝影機重新校準
分析：街道分級偏重曼哈頓 布碌崙、皇后區行人風險被低估

分析：街道分級偏重曼哈頓 布碌崙、皇后區行人風險被低估
「夏季街道」、「無車地球日」交通局徵策畫夥伴

「夏季街道」、「無車地球日」交通局徵策畫夥伴
超級盃賽事周邊交通即時管控 大眾運輸增加班次

超級盃賽事周邊交通即時管控 大眾運輸增加班次

熱門新聞

有多次出國紀錄即非「白本護照」，獲簽率較高。(示意圖取自Unsplash.com)

華人赴美簽證排隊十人全拒簽 參加家人葬禮也被拒

2026-02-17 15:20
冬奧史上最令人矚目的選手之一谷愛凌（右），其父親身分始終成謎。她的母親谷燕（左）在米蘭冬奧會上為女兒加油。（美聯社）

谷愛凌的父親 是誰？

2026-02-21 21:30
好市多柿子造型芝麻湯圓正在促銷，顏值高，好吃又便宜。（記者邵敏╱攝影）

好市多柿子湯圓半價售 華人搶購「顏值高 好吃又便宜」

2026-02-19 22:40
華裔花滑選手劉美賢（Alysa Liu）以出色表現，代表美國隊參加女子短曲項目獲第二名，並助美國隊贏得團體金牌。圖為她展示金牌。美聯社

華裔花滑奧運冠軍劉美賢 父親是「虎爸」代孕生5娃

2026-02-11 19:27
水管工、電工較不易被自動化取代的工作，就業市場穩定且薪水不低。（示意圖取自Pexels）

不用學歷和經驗 這些工作年薪可達10萬 AI不易取代

2026-02-16 14:43
專家建議不要用刺激性過強的清潔產品。（示意圖取材自unsplash.com@Josue Michel）

癌症醫師分享 家中五種物品別再留

2026-02-20 15:15

超人氣

更多 >
最高法院救了川普一把 CNN：封殺對等關稅是送上大禮

最高法院救了川普一把 CNN：封殺對等關稅是送上大禮
谷愛凌奪金後得知外婆逝世噩耗 哽咽：我昨晚還夢到了她

谷愛凌奪金後得知外婆逝世噩耗 哽咽：我昨晚還夢到了她
國安部：今起暫停機場TSA Pre、Global Entry快速通關

國安部：今起暫停機場TSA Pre、Global Entry快速通關
63歲傅娟升格當外婆 全家福高清照難得曝光

63歲傅娟升格當外婆 全家福高清照難得曝光
暴風雪襲紐新康3州 紐約市長下「禁足令」MTA低限度運行

暴風雪襲紐新康3州 紐約市長下「禁足令」MTA低限度運行