人與事╱華埠小姐冼美珊 展現亞裔女性風采

記者啟鉻╱東谷報導
冼美珊（右二）在領獎台上。（東谷華協提供）
冼美珊（右二）在領獎台上。（東谷華協提供）

前不久，在東谷華美協會推薦下，冼美珊（Michelle Sheen）參加第68屆華埠小姐選美比賽，榮獲華埠小姐第二名佳績，被譽為「東谷華人之光」。她具專業背景，還曾參選市議員，可謂多面發展。

冼美珊的父親為華裔，母親是菲律賓裔。成長於多元文化交織家庭環境中，使她自小便對不同文化有深刻體會。她坦言，在家中慶祝的節日與傳統多半偏向菲律賓文化，希望透過參與華埠小姐選拔，建立更緊密文化連結。對她而言，這不僅是一場選美比賽，更是一段尋根與自我認同過程。

在專業領域，冼美珊現任一所社區大學公共衛生專業全職終身教授，致力培育下一代公共衛生人才。她透過「公共衛生導論」等課程教學，引導學生理解公共衛生在社會中重要角色，並強調預防勝於治療的理念，希望未來社區能更加重視健康促進與疾病預防。她的研究專長聚焦於瘧疾疫苗免疫學，同時也投入肺癌研究，橫跨傳染病與慢性病兩大領域。

除了擁有多項學術與專業成就，她亦積極關心地方公共事務，曾參選市議員，並表示未來有意再度挑戰。她指出，最關注的是年輕世代發展。她主張創造更多屬於年輕人的發展空間，包括規劃多元娛樂設施、提升就業機會，以及完善社區建設，讓年輕人願意留下來築夢與成家。

談及未來計畫，她也期待有機會前往中國參訪，親身體驗不同城市風貌。過去她曾到訪台灣，但若能前往上海、北京等地，將是她人生首次的中國大陸之行。她希望透過實地交流，更深入理解中華文化的多樣面貌。

在忙碌的教學與公共事務之外，冼美珊也有豐富生活。她熱愛閱讀，尤其鍾情於經典科幻小說與文學名著。同時，她也是動物愛好者，積極參與動物寄養計畫。儘管她家中已養了多隻寵物犬，她仍盡己所能幫助更多小動物。

冼美珊在第68屆華埠小姐選美比賽中。（東谷華協提供）
冼美珊的父親為華裔，母親是菲律賓裔。成長於多元文化交織家庭環境中，使她自小便對不同文化有深刻體會。（冼美珊提供）

華埠 寵物 疫苗

