美國中華美食協會成立 近400人見證

洛杉磯訊
美國中華美食文化協會成立大會暨新春聯歡晚宴，吸引近400人參與。（美國風雷集團提供）
美國中華美食文化協會成立大會暨新春聯歡晚宴，吸引近400人參與。（美國風雷集團提供）

風雷催駿馬，餃子慶豐年。美國中華美食文化協會成立大會暨新春聯歡晚宴，日前在南加州聖蓋博的希爾頓半島海鮮酒店舉行。近400人齊聚一堂，共同見證協會成立的重要時刻。

美國中華美食文化創會會長張芙蓉與風雷集團董事長馮燁分別致開幕詞。張芙蓉表示，中華美食承載5000年文明與家國情懷，是中華文化的重要名片。協會的成立，是為凝聚海外華人力量，推動中華美食在美國的傳承與創新，搭建中美文化交流的橋梁。

美國風雷集團董事長馮燁，很高興與美國中華美食文化協會共同舉辦新春餃子爭霸賽。（美...
美國風雷集團董事長馮燁，很高興與美國中華美食文化協會共同舉辦新春餃子爭霸賽。（美國風雷集團提供）

馮燁與風雷集團總裁王明明均表示，風雷集團將充分發揮資源整合、品牌建立與國際交流優勢，依託物流體系、產業服務與文化推廣平台，與中華美食協會深度攜手、緊密合作，共同推動中華美食文化在美國落地生根及創新發展。

馮燁說，很高興能在農曆春節來臨之際，與中華美食協會共同舉辦新春餃子爭霸賽，讓活動充滿濃濃的年味，傳遞節慶的喜悅與溫暖。同時也祝福所有華僑在馬年能心想事成、身體健康、萬事如意。

王明明說，本次新春餃子爭霸賽，特別邀請多位重量級評委蒞臨指導，包括中國青年烹飪藝術家、米其林餐廳「中點女神」胡幽夢、米其林餐廳大師Ren Zhangbing、美食專家林慧懿，以及多位美國嘉賓，共同為賽事增添專業高度與國際視野。

參加爭霸賽的獲獎選手們，不僅展現精湛廚藝，更將中國悠久的餃子文化帶到美國，結合當地的飲食習慣與口味，讓餃子更貼近美國人的餐桌與味蕾，成功促進中美美食文化交流。這次活動與中華美食協會攜手舉辦，圓滿成功，也為風雷集團年會增添濃厚年節氛圍。現場嘉賓紛紛表示，透過比賽不僅展現了中華傳統美食的魅力，也增進了社區之間的互動與交流。

活動也舉行協會任職證書頒發儀式。多位新任理事及負責人依序上台接受聘書。國會聯邦眾議員趙美心、蒙特利公園市市長楊安立、聖蓋博市議員吳程遠及亞凱迪亞市長王愛琳等參與活動。

